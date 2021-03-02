Из прокуратуры в Следственный комитет переведен на службу прокурор Лунинецкого района

Из прокуратуры в Следственный комитет переведен на службу прокурор Лунинецкого района Сергей Горошко.

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в кругу коллег Сергея Михайловича, представителей правоохранительных и органов местной власти, руководителей некоторых предприятий. За многолетний вклад в обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, общественных и государственных интересов, а также за поддержание высокого уровня взаимодействия с прокуратурой района Сергей Горошко вручил благодарности председателям: райисполкома – Александру Пачко и райсовета – Виктору Рафаловичу. Со своей стороны Александр Николаевич и Виктор Анатольевич тоже поблагодарили прокурора за работу и удостоили высших наград районного уровня.

Напомним, Сергей Горошко возглавлял прокуратуру с июня 2019 года. За это время награжден благодарностью Президента Республики Беларусь, благодарностью прокурора Брестской области и медалью «За безупречную службу» ІІІ степени.

С 2 марта 2021 года Сергей Михайлович приступил к обязанностям заместителя начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.