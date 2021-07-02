Лучшим экспортером года в системе Белкоопсоюза стало Лунинецкое райпо

В субботу кооператоры Лунинетчины будут отмечать профессиональный праздник. А накануне в городском Доме культуры прошло тожественное мероприятие, приуроченное этому событию.

Искренние поздравления с пожеланиями здоровья и счастья, благополучия и успехов, плодотворной профессиональной деятельности звучали из уст председателя райисполкома Александра Пачко, председателя райсовета Виктора Рафаловича и руководителя райпо Максима Сумара.

Они вручили награды лучшим кооператорам. Ряд работников и ветеранов отмечены грамотами и благодарностями облпотребсоюза, местной власти и райпо. Прекрасным подарком для всех присутствующих стал концерт, подготовленный работниками городского Дома культуры.