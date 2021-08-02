Более 100 метров современного тротуара появилось в Микашевичах

Современный тротуар протяженностью около 100 метров соединил микашевичские дворы по адресу Первомайская, 23 и 25 автобусную остановку «Больница».

Во время работ по реконструкции старой пешеходной дорожки работники коммунальной службы уложили более 300 м2 тротуарной плитки. Кроме этого, они обустроили еще один пешеходный переход и подходы непосредственно к посадочной платформе, а также позаботились о дополнительной ливневой канализации, которая поможет «закрыть» вопросы с подтопление ул. Первомайской во время сильных дождей.

К слову, это не последний серьезный объект по благоустройству в нынешнем сезоне. На очереди у коммунальников – территория городских библиотек, к обновлению которых приступят после Дня строителя. Планируется, что во время реконструкции здесь построят новые тротуары, преобразят клумбы и создадут другие элементы благоустройства.