МикашевичиНовости района

Более 100 метров современного тротуара появилось в Микашевичах

Современный тротуар протяженностью около 100 метров соединил микашевичские дворы по адресу Первомайская, 23 и 25 автобусную остановку «Больница».

Во время работ по реконструкции старой пешеходной дорожки работники коммунальной службы уложили более 300 м2 тротуарной плитки. Кроме этого,   они обустроили еще один пешеходный переход и подходы непосредственно к посадочной платформе, а также позаботились о дополнительной ливневой канализации, которая поможет «закрыть» вопросы с подтопление ул. Первомайской во время сильных дождей.

К слову, это не последний серьезный объект по благоустройству в нынешнем сезоне. На очереди у коммунальников – территория городских библиотек, к обновлению которых приступят после Дня строителя. Планируется, что во время реконструкции здесь построят новые тротуары, преобразят клумбы и создадут другие элементы благоустройства.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение: полтора года ограничения свободы за истязание

Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение: полтора года ограничения свободы за истязание

Photo of Красочные билборды украсят одну из главных улиц Микашевич

Красочные билборды украсят одну из главных улиц Микашевич

Photo of Новыми специалистами пополнился коллектив филиала №1 “Микашевичская больница”

Новыми специалистами пополнился коллектив филиала №1 “Микашевичская больница”

Photo of 6 пожаров за сутки на Брестчине, среди них – дом в Дворце

6 пожаров за сутки на Брестчине, среди них – дом в Дворце

Photo of Экипаж комбайнеров Сергея и Давида Ивановых первым на Лунинетчине достиг тысячного намолота зерна

Экипаж комбайнеров Сергея и Давида Ивановых первым на Лунинетчине достиг тысячного намолота зерна

Photo of Подписка на “Лунінецкія навіны” на август и следующие месяцы продолжается до 31 июля

Подписка на “Лунінецкія навіны” на август и следующие месяцы продолжается до 31 июля

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть