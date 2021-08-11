С 14 августа открывается летне-осенний сезон охоты

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира сообщает, что согласно Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 21.03.2018 №112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 16.09.2020 №345),(далее по тексту – Правила охоты), с 14 августа 2021 по 12 декабря 2021 в светлое время суток открывается охота на дичь водоплавающую (кроме гусей) и болотную, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела, фазана, ворону серую, сороку.

Охота проводится на животных любого пола и возраста из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов.

Способы охоты – ружейный, с гладкоствольным охотничьим оружием с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьи собаки: все группы, кроме гончих и борзых , разрешается использовать маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем и безружейный с использованием ловчих птиц.

С 4 сентября 2021 по 12 декабря 2021 в светлое время суток открывается охота на рябчика и куропатку серую .

Охота проводится на животных любого пола и возраста из засады, с подхода.

Способы охоты – ружейный, с гладкоствольным охотничьим оружием с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьи собаки: легавые, спаниели, ретриверы, терьеры, таксы и безружейный с использованием ловчих птиц.

С 18 сентября 2021 по 12 декабря 2021 в светлое время суток открывается охота на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую .

Охота проводится на животных любого пола и возраста из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов.

Способы охоты – ружейный, с гладкоствольным охотничьим оружием с использованием патронов, снаряженных дробью, охотничьи собаки: все группы, кроме гончих и борзых , разрешается использовать маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем и безружейный с использованием ловчих птиц.

При осуществлении охоты без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, либо в запрещенные сроки – налагается штраф в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а также, за незаконную добычу придется возместить вред, причиненный окружающей среде.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии – 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000, и представляйте видеоматериалы на Viber по номеру +375 (29) 824-93-76.

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Правила безопасности при проведении охоты

Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 21.03.2018 №112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 16.09.2020 №345), (далее по тексту – Правила охоты), позволяют каждому охотнику удовлетворять свою страсть к охоте на протяжении всего года в соответствии с установленными ограничениями.

В то же время каждый охотник должен помнить и строго соблюдать правила безопасности во время охоты, поскольку несчастные случаи, к сожалению, не редкость. Беспечность и безответственность при обращении с оружием, как правило, приводят к непоправимым последствиям.

При передвижении для проведения охоты на всех видах транспортных средств охотничье оружие должно быть разряженным и зачехленным, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

При охоте с маломерного судна с подъезда может быть заряжено охотничье оружие охотников, находящихся впереди или по бортам по курсу маломерного судна.

Охотничье оружие должно быть разряжено при:

преодолении на охоте различных препятствий (канавы, изгороди, буреломы и другое), переходе по кладям через речки, ручьи;

переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное средство;

подходе к месту привала и сбора;

встрече с должностными лицами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства, органа внутренних дел, пользователя охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в охотничьих угодьях, по их требованию.

Охотник может производить стрельбу, только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак).

Запрещается:

использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности;

применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию;

осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;

доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из транспортного средства;

производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в условиях плохой видимости (в густой туман, в сильный снегопад, против солнца и так далее);

производить стрельбу по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак), транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 2 километров;

направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак) либо места их размещения;

без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

производить стрельбу из лодки через гребцов или других охотников, находящихся в лодке;

добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира призывает каждого охотника досконально изучить и запомнить вышеизложенные требования техники безопасности при осуществлении охоты. Знание этих требований позволит Вам избежать трагедии.

Основные запреты при проведении охоты

Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь 21.03.2018 №112 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 16.09.2020 №345), (далее по тексту – Правила охоты), устанавливают определенные ограничения и запреты при проведении охоты.

п.51 Гражданин при проведении охоты должен иметь при себе:

государственное удостоверение на право охоты;

документы, подтверждающие факт уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту;

охотничью путевку или разрешение и охотничью путевку к разрешению, выданные этому гражданину (либо гражданин должен быть указан в охотничьей путевке к разрешению, находящейся у руководителя охоты);

разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия при охоте.

п. 62 Запрещается охота:

в зонах покоя;

при отсутствии или использовании недействительных документов, перечисленных в п. 51;

с незакрытым на месте добычи охотничьего животного разрешением;

в запретных для охоты зонах и других запрещенных местах, либо в запретное время, либо в запретные сроки;

на охотничьих животных, виды которых или группы видов которых не указаны в охотничьей путевке, разрешении или охотничьей путевке к разрешению, а также на охотничьих животных, находящихся в бедственном положении, в зоне чрезвычайной ситуации;

с превышением установленного в охотничьей путевке количества разрешенных для изъятия охотничьих животных;

с использованием запрещенных орудий и (или) способов охоты, в том числе с применением взрывчатых веществ, выкапыванием или выкуриванием зверей из нор, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а также с использованием химических препаратов (за исключением пахучих приманок);

с использованием незарегистрированных охотничьих собак и ловчих птиц, а также собак иных пород и беспородных;

с нарушением правил безопасности охоты;

с нарушением условий ведения охотничьего хозяйства и охоты, установленных для данной охотохозяйственной зоны или другой единицы внутрихозяйственного деления территории;

на диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также диких животных, не являющихся охотничьими, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

п. 63. Запрещается:

добыча раненого животного, ушедшего на территорию заповедника или заповедной зоны национального парка;

использование транспортного средства с включенным мотором при охоте с подъезда и для преследования диких животных, за исключением охоты на волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку в соответствии с настоящими Правилами;

использование для охоты пневматического оружия;

ношение и (или) использование в охотничьих угодьях при осуществлении охоты на охотничьих животных ненормируемых видов охотничьего оружия с нарезным стволом (стволами), охотничьих луков и арбалетов, а также патронов, снаряженных пулями или картечью;

размещение в охотничьих угодьях туш или их отдельных частей, внутренностей животных, за исключением случаев, когда они выкладываются в качестве приманки для ружейной охоты из засады, безружейной охоты, привлечения животных к местам наблюдения и (или) фото- и видеосъемки;

самовольные (без документов, предусмотренных актами законодательства) добыча и (или) разделка раненых, травмированных, больных или погибших диких животных при обнаружении их в охотничьих угодьях и (или) на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, в том числе на дорогах, разделка или перемещение (транспортировка) их туш (или частей туш), использование продукции (мясо, шкура, рога и другое).

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира призывает каждого охотника досконально изучить Правила охоты.