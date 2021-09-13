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Интеллектуальную игру «QUIZ – народное единство» провел БРСМ

На базе СШ №4 г. Лунинца прошел районный этап интеллектуальной игры «QUIZ – народное единство».

Школьникам предложили ответить на вопросы, которые касались истории, образования, культуры, памятных мест Беларуси.

Лучшими стали команды “Надежда” (СШ №4), “Решение” (СШ №3), “Богдан&company” (гимназия г. Лунинца).

Все команды награждены дипломами за активное участие. На областном этапе Лунинецкий район представит команда СШ №4.

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