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Интеллектуальную игру «QUIZ – народное единство» провел БРСМ
На базе СШ №4 г. Лунинца прошел районный этап интеллектуальной игры «QUIZ – народное единство».
Школьникам предложили ответить на вопросы, которые касались истории, образования, культуры, памятных мест Беларуси.
Лучшими стали команды “Надежда” (СШ №4), “Решение” (СШ №3), “Богдан&company” (гимназия г. Лунинца).
Все команды награждены дипломами за активное участие. На областном этапе Лунинецкий район представит команда СШ №4.