Актуальные вакансии в Лунинецком районе

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г. Лунинец

Учреждение «Лунинецкая районная ветеринарная станция»

г.Лунинец, ул. Гагарина, д. 59 т. 47556, 23139

1. Водитель автомобиля – 473 руб. (прием временно приостановлен)

2. Ветеринарный врач – 605 руб.

3. Ветеринарный фельдшер- 578 руб. 19 коп.

Брестское РУП «Фармация» Лунинецкая центральная районная аптека №68 первой категории», г. Лунинец, ул. Советская, д. 18/1, тел. 33847, 34886

Фармацевт-рецептар (0,25 ставки) – 163 руб. 75 коп.-278 руб. Фармацевт-рецептар (0,25 ставки) – 163 руб. 75 коп.-278 руб. Фармацевт-рецептар (0,5 ставки) – 346 руб. 50 коп.-589 руб. Фармацевт-рецептар – 655-1113 руб. Провизор-рецептар – 794 -1350 руб.

УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» г.Лунинец, ул. Максима Богдановича, д.4 т. 2 42 65

1. Врач терапевт приемного отделения лечебного корпуса – 980-1176 руб.

Врач ревматолог Лунинецкой поликлиники (0,25 ставки) – 220-264 руб. Врач реабилитолог отделения мед. реабилитации Кожан-Городокской УБ– 945 -1134 руб. Врач кабинета функциональной диагност. лечебн. корпуса (0,5 ставки) – 400-480 руб. Фармацевт (0,5 ставки) – 300 -360 руб. Медицинская сестра ясли/сад (д. Лобча, 0,25 ставки) – 200 -240руб. Медицинская сестра ясли/сад (д. Любачин, 0,25 ставки) – 200 -240руб. Медицинская сестра общей практики (Любачинская амбулатория, 0,75 ст.) – 500 -600 руб.

9.Фельдшер зубной Чучевичской УБ (0,5 ставки) – 250-300 руб.

10. Врач-терапевт стационара Чучевичской УБ (0,25 ставки) – 200 -240руб.

11. Акушерка Синкевичской участковой больницы – 690 -828руб.

12. Врач психиатр-нарколог психиатрического кабинета Лунинецкой поликлиники – 900 -1080 руб.

13. Фельдшер смотрового мужского кабинета отделения профилактики – 602-722 руб.

14. Заведующий Лаховского ФАП – 690-828 руб.

15. Врач травматолог-ортопед хирургич. отделения Лунинецкой поликлиники – 800 -960руб.

16. Врач травматолог-ортопед педиатрического отделения Лунинецкой поликлиники (0,25 ставки) – 200-240 руб.

17. Врач общей практики Чучевичской УБ (0,25 ставки) – 280-336 руб.

18. Врач-уролог хирургич. отделения Лунинецкой поликлиники (0,5 ставки) – 540 -648 руб.

19. Фельдшер выездной бригады скорой мед. помощи Чучевичской УБ – 1076-1291 руб.

20. Врач стоматолог-терапевт стоматологич. отдел-я Лунинецкой поликлиники– 830 -996 руб.

21. Врач стоматолог-терапевт стоматологического отделения Лунинецкой поликлиники (0,5 ставки) – 415 -498руб.

22. Врач-эксперт Лунинецкой поликлиники – 900 -1000 руб.

Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Лунинецкого района», г.Лунинец, пл. Ленина, 12 т. 23940

Заместитель заведующего Лунинецким ГДК – 550-638 руб. 41 коп. Заместитель директора ГУК «ЦКС Лунинецкого района» – 650-709 руб. 41 коп. Хореограф ГДК (на время декретного отпуска) – 457 руб. Руководитель народного шахматно-шашечного клуба «Ферзь» Лунинецкого ГДК 0,5 ставки – 228 руб. 50 коп. Руководитель нар. анс. песни и музыки «Шляхтичи» Лунинецкого ГДК – 502 руб. 05 коп.-546 руб. 94 коп. Артист нар. духового оркестра Лунинецкого ГДК 0,25 ставки – 114 руб. 25 коп. Аккомпаниатор нар. анс. песни и муз. «Шляхтичи» Лунинецкий ГДК (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп. Аккомпаниатор народного ансамбля песни «Вандроуники» Дворецкого ЦСДК (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп. Руководитель нар. хора Полесский СДК (на время д/о, 0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.

10. Заведующий Грядовским сел. клубом (0,5 ставки) –228 руб. 50 коп.

11. Культорганизатор Вульковского-1 Центра культуры и нар. творчества (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.

12. Культорганизатор Дворецкий ЦСДК – 513 руб. – 10 коп. -553 руб. 43 коп.

Государственное учреждение культуры «Лунинецкий РОМЦ», г.Лунинец, пл. Ленина, 12 т. 23940

1. Заместитель директора методического центра (на период д\о) – 550-683 руб.95 коп

2. Режиссер (на время декретного отпуска) – 457 руб. – 495 руб. 24 коп.

Войсковая часть № 25886, г. Барановичи, ул. Чурилина, д. 17, тел. 8(0163)641704

Начальник радиостанции, прапорщик (2 чел.) – 800 руб. Начальник отделения материального обеспечения, прапорщик – 800 руб.

Войсковая часть № 65408, г.Лунинец, тел.24148

Слесарь-сантехник (для обслуживания внутренних сетей водопровода и канализации, опыт работы не менее 3х лет) – 500 -600 руб. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 630-700 руб.

Брестский филиал Торгового республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать» Пинское межрайонное отделение, г. Лунинец, ул. Фрунзе,12, тел. (80162)405902, (801647)32626

Продавец (4 разряд) – 457 руб. (опыт работы в торговле)

ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», г. Лунинец, ул. Красная, 175, тел. 61497

Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины (6 разряд) – 1200-1518 руб. Мастер леса (Боровиковское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Богдановское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Бостынское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Ситницкое лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Синкевичское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Микашевичское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Новоселковское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Красновольское лесничество) – 1000-1319 руб.

10. Мастер леса (Дворецкое лесничество) – 1000-1319 руб.

11. Мастер леса (Лунинецкое лесничество) – 1000-1319 руб.

Филиал «Автомобильный парк №10 г.Лунинец», г.Лунинец, ул. Баженовой, д.6

тел. 65040, 62670

1. Мойщик-уборщик подвижного состава – 450 -600 руб. (прием временно приостановлен)

2. Водитель автомобиля (участок Лунинец, 6 разряд, кат. Д, 6 чел.) – 800 -1800 руб.

3. Водитель автомобиля (участок Микашевичи, 5 разряд, кат. СЕ, 12 чел.) – 800 -2000 руб.

5. Водитель автомобиля (участок Лунинец, 5 разряд, кат. СЕ, 6 чел.) – 800-3000 руб.

6. Водитель автомобиля (участок Микашевичи, 6 разряд, кат. Д) – 800 -900 руб.

7. Водитель автомобиля (участок Ганцевичи, 6 разряд, кат. Д, 2 чел.) – 800-1300 руб.

8. Водитель автомобиля (участок Ганцевичи, 5 разряд, кат. С, СЕ, 5 чел.) – 900-1500 руб.

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд, Микашевичи) – 510-550 руб.

10. Машинист (кочегар) котельной – 480-520 руб.

11. Слесарь по ремонту автомобилей (4 разряд) – 457 -620 руб.

Филиал «Автобаза» Лунинецкого райпо, Лунинский с/с, 8, тел 65141

Водитель автомобиля (5 разряд, категория В, С – 6 чел.) – 608-657 руб. Слесарь по ремонту автомобилей (3 разряд) – 479-536 руб.

ОАО «Полесьеэлектромаш», ул. Красная, д. 179, тел. 27838, 27836

1. Плавильщик металла и сплавов (УЦЛ, 2 чел.) – 700-1000 руб.

2. Наладчик холодноштамповочного оборудования (ЦПД) – 650 -750 руб.

3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, ЦЧЛ (2 чел.) – 620 -750 руб.

4. Инженер-энергетик (ОГЭ) – 650-750 руб.

5. Литейщик на машинах литья под давлением – 700 – 1000 руб.

6. Слесарь-ремонтник (ЦЧЛ) – 650-750 руб.

7. Обрубщик (УЦЛ) – 550-650 руб.

8. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков (ЦПД) – 700 -800 руб.

9. Формовщик ручной формовки (2 чел, ЦЧЛ) – 650 -750 руб.

10. Грузчик (ЦПД) – 550 -600 руб.

11. Обмотчик элементов электрических машин (ЦПД) – 650-700 руб.

12. Токарь – 2 чел. (ЦПД) – 700 -750 руб.

13. Бухгалтер (на период д/о) – 600 -650 руб.

14. Механик, ЦЧЛ – 650-850 руб.

15. Машинист крана (крановщик) (ЦЧЛ, 3 чел.) – 600 -750 руб.

16. Инженер-технолог (ЦПД) – 650-800 руб.

17. Фрезеровщик, ЦПД – 550 -650 руб.

18. Лаборант химического анализа – 500 -600 руб.

19. Начальник ОМет – 1000-1200 руб.

20. Слесарь-инструментальщик (ЦПД) – 600-700 руб.

21. Повар – 550-600 руб.

22. Плавильщик металла и сплавов (ЦЧЛ, 3 чел.) – 700-1000 руб.

23. Шихтовщик (ЦЧЛ, 4 чел.) – 650-750 руб.

24. Заливщик металла (ЦЧЛ, 2 чел.) – 700-800 руб.

25. Слесарь-ремонтник (ЦПД) – 600 -750 руб.

26. Начальник смены (ЦЧЛ) – 700-1000 руб.

27. Начальник (отдел промышленной безопасности) – 1000-1200 руб.

28. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЦЧЛ, 3 чел.) – 650-800 руб.

29. Слесарь-ремонтник (РИЦ, 2 чел.) – 600-700 руб.

Локомотивное депо Лунинец, г.Лунинец, ул. Паровозная, д.11, тел.41229

Бригадир (освобожденный) предприятий ж/д транспорта (3 чел.) – 702-1100 руб. Слесарь по ремонту подвижного состава (8 чел.) – 534-780 руб. Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на ПТО (2 чел.) – 559-930 руб. Слесарь по КИПиА (2 чел.) – 534-780 руб. Аккумуляторщик – 534-612 руб. Столяр – 528-790 руб. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооружений –457- 680 руб. Помощник машиниста тепловоза (11 чел.) – 822-1060 руб. Швея (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.-530 руб.

10. Аппаратчик химической чистки (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.-320 руб.

11. Бухгалтер – 759-1300 руб.

Лунинецкая дистанция пути, г.Лунинец, ул. Заводская, д.2 тел. 41219

Монтер пути (27 чел.) – 457-1361 руб. Оператор дефектоскопной тележки – 702-1335 руб. 90 коп. Машинист железнодорожно-строительных машин (ПМГ, 2 чел.) – 744-1291 руб. 74 коп. Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин (ПМГ) – 696-1185 руб. Наладчик железнодорожно-строительных машин – 457-797 руб. 28 коп.

УП “Барановичское отделение Белорусской железной дороги” Барановичская дистанция электроснабжения, г. Барановичи, ул. Железнодорожная, д. 1А, тел. 8(016)3492939, (г. Лунинец, ул.Гомельская, д.3)

1. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (5 чел.) – 750 руб.

ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичское вагонное депо, г. Барановичи, ул. Минский тупик, д. 7 тел. 492258

Осмотрщик-ремонтник вагонов (4 разряд, 10 чел.) – 688-734 руб. Мастер участка – 930-1100 руб.

Лунинецкое ПМС, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, д. 29, тел. 69829

1. Осмотрщик гидротехнических сооружений (2 чел.) – 500 -650 руб.

2. Водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е) – 700-900 руб.

УСП «ПМК-7», г.Лунинец, ул. Мелиоративная, д.36, тел. 33565

Каменщик (3 чел.) – 457-500 руб. Плотник-бетонщик (4 чел.) – 457-480 руб. Мастер (ПГС) – 600-700 руб. Главный механик – 700-800 руб. Машинист крана автомобильного (2 чел.) –457-500 руб.

Филиал ПМК-59 ОАО «Пинскводстрой», ул. Мелиоративная, д.37, тел.45792

Машинист экскаватора (2 чел.) – 750 -1000 руб. Машинист бульдозера (2 чел.) – 750-1000 руб. Прораб – 800-1000 руб. Водитель автомобиля (В,С,Д, Е) – 700 -900 руб.

ОРС ст. Лунинец ОАО «ДОРОРС», г. Лунинец, ул. Привокзальная, 12, тел. 41393

Повар (на период подмены отпусков) – 457-500 руб. Заведующий производством – 600 -700 руб.

Филиал ЗПК «Полесье» Лунинецкого райпо, ул. Мелиоративная, 11, тел.27423

1. Продавец (0,8 ставки, на период декретного) – 457-550 руб.

2. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования –540- 620 руб.

Филиал «ОРО» Лунинецкого райпо, ул. Мелиоративная, 16, тел. 57047

Продавец (4 разряд) – 457 руб. Грузчик – 457 руб.

Филиал «Общепит» Лунинецкого райпо, ул. Фрунзе, 12, тел. 21198

1. Повар (Красная Воля) – 500-550 руб.

ООО «Евроторг», г. Брест, ул. Московская, д.342, тел. 8(029)3426426

Контролер-кассир (г. Микашевичи, 1 чел.) – 600 – 750 руб. Старший контролер-кассир (г. (г. Микашевичи) – 600 руб. Заведующий отделом (аг. Б.Чучевичи) –600 – 650 руб.

Лунинецкий «Водоканал», г.Лунинец, ул. Красная, д.172, тел. 20852

Инженер-электроник – 750-780 руб. (вакансия для мужчины) Электромонтер по рем. и обсл. электрообор. (5 разряд) – 600-670 руб. Слесарь АВР (2 чел.) -550 -620 руб. Истопник – 457-430 руб. Инженер ПТО –700- 750 руб. Начальник ПТО – 900 -950 руб. Слесарь-ремонтник – 550-620 руб.

Филиал ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор», г.Лунинец, ул.Бохоново, д.17,

тел. 80165371577, 24211, 24572, 23111

Дорожный рабочий (3 разряд, 2 чел.) – 510 руб.

КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», ул. Баженовой, 4, тел. 48914, 57051

1. Бетонщик (4 разряд) – 620 руб.

2. Электрогазосварщик – 1050 руб.

3. Слесарь КИПиА (г. Микашевичи) – 600-650 руб.

4. Машинист экскаватора (г. Микашевичи) – 600-650 руб.

5. Электрогазосварщик (г. Микашевичи) – 600-670 руб.

Филиал «Пинские электрические сети» г. Пинск, ул. Гайдаенко, 39, тел. 8(0165)369357

1. Электромонтер по испытаниям и измерениям группы ПС «Лунинец» – 783-1018 руб.

2. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (г. Микашевичи) – 677-880 руб.

ОАО «Лунинецкий райагросервис», ул. Давыдова, 7 оф.16, тел. 48429

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. (0,5 ставки) – 300 руб.

Филиал «Ремонтно-мостовое управление» РУПАД «БРЕСТАВТОДОР», д.Яглевичи, ул.Клютко, 10Б, тел. 8(01645)45267

1. Дорожный рабочий (3 чел.) – 500 руб. 20 коп.

2. Водитель автомобиля – 633 руб. 59 коп.

Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозавод, тел. 34930

Водитель автомобиля (4 чел.) – 700-800 руб. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования – 630-700 руб. Продавец – 530-600 руб.

Управление ГКСЭ ПО Брестской области г. Брест, ул. Гоголя, д. 75, т. 8(0162) 302022

Начальник сектора судебно-медицинских экспертиз по Лунинецкому району отдела медицинских судебных экспертиз Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз – государственный медицинский судебный эксперт – 1756 руб. 65 коп.

Лунинецкий УПС Пинского РУПС Брестского филиала РУП «Белпочта», г. Пинск, ул. Заслонова, д. 13, 80165 65-94-24, 801655 2-15-97, 6-14-13

1. Почтальон (ОПС Лунинец-1) 0.53 ставки – 235 руб. 15 коп. – 250 руб.

2. Почтальон (ОПС Лунинец-1) 0.44 ставки – 201 руб. 08 коп.

3. Почтальон (ОПС Лунинец-2) 0.60 ставки – 274 руб. 20 коп. – 275 руб.

4. Водитель автомобиля (0,8 ставки) – 480, 94 руб.

ГУО “Средняя школа №4 г. Лунинца”, ул. Красная, 140, тел. 27766

1. Педагог-психолог (2 чел.) – 457 руб.

ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Лунинца», г. Лунинец, ул. Крупской, 3, тел. 21496

1. Врач-психиатр – 457 руб.

ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Лунинецкого района», г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел. 27066

1. Экономист по планированию – 700 – 750 руб.

2. Инженер 700 -750 руб. (наличие аттестата соответствия для технического надзора за строительством)

Суд Лунинецкого района, ул. Фрунзе, 12/3, тел. 47839

1. Секретарь судебного заседания – 859,23-941,21 руб.

КУКП «Лунинецкая районная киновидеосеть», ул. Советская, 27, тел. 30326

1. Художник-оформитель (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.

ГУО «Ясли-сад №6 г. Лунинца», ул. Ильина, 2, тел. 47627

Педагог-психолог (0,5 ставки) – 310,86-449 руб. 36 коп.

ГУ «ДЮСШ г. Лунинца», ул. Красная, 166а, тел. 47087, 47085

1. Уборщик помещений – 457 руб.

ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома», ул. Советская, 20, тел. 23362

1. Слесарь-сантехник (0,5 ставки) –228 руб. 50 коп.

УО «Лунинецкий ГППТК», ул. Чехова, 10А, тел. 27885

1. Заведующий производством (столовая)– 550-650 руб.

Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД, ул. Московская, д.26, тел. 58866

Электромонтер ОПС г. Микашевичи (2 чел.) – 600 -750 руб. Электромонтер ОПС г. Лунинец (монтажные работы) – 600 -750 руб. Электромонтер ОПС г. Лунинец (обслуживание ОПС) – 600 -750 руб.

ООО «ПТК АбразивБел», ул. Красная, 179/14, тел. 80291805773

1. Формовщик абразивных изделий на бакелитовой вулканитовой и эпоксидной связках – 500 руб.

2. Аппаратчик изготовления армированных прессовочных материалов – 600 руб.

3. Инженер-технолог – 600 руб.

4. Заместитель директора по коммерческим вопросам – 1000 руб.

ЧП «Металлоснаб», г. Лунинец, ул. Бохоново, д.15/5, тел. 62781, 8029 6549003

Электросварщик на автоматических и полуавтомат. машинах – 600-1200 руб. Электрогазосварщик 600 -1200 руб.

ООО «Санта Ритейл», г. Лунинец, ул. Бохоново, 11В, тел. 8(0165)659727

1. Продавец – 630-700 руб.

2. Повар – 800-860 руб.

ЗАО «Доброном», ул. Красная, 163, тел. 80296772109

1. Грузчик – 700 -850 руб.

Лунинецкий район:

ГУО «Язвинский ясли-сад», д.Язвинки, ул. Ленина, 156а, тел. 72205

1. Рабочий по комплексному обсл. и рем. зданий и сооружений (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.

2. Дворник – 457 руб.

ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района», аг. Вулька-1, ул. Комсомольская, 5, тел. 73234

1. Педагог-психолог (на период отпуска по ух. за реб. до 3х лет)– 457-670 руб.

2. Педагог-психолог (на период отпуска по ух. за реб. до 3х лет, 0,5 ставки)– 228 руб. 50 коп.-335 руб.

Государственное предприятие «Хвоецкое» д. Вулька-1, тел. 73239

Тракторист-машинист с/х производства (5 чел.) – 580-750 руб. Оператор по искусственному осеменению животных – 580-800 руб. Инженер по механизации трудоемких процессов в животноводстве – 650 -800 руб. Ветеринарный врач – 700 -900 руб. Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования – 457-650 руб. Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка – 650-800 руб. Животновод – 457-600 руб. Оператор машинного доения (2 чел.) – 500-1000 руб. Техник-энергетик – 650-800 руб.

10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 457-650 руб.

ГУО «Лунинская я/с средняя школа» аг. Лунин, ул.Школьная, 1, тел. 75225

1. Педагог социальный (0,5 ставки) – 320-380 руб.

2. Педагог психолог (0,5 ставки) – 320-380 руб.

3. Педагог организатор (0,5 ставки) – 230-280 руб.

4. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) – 260-300 руб.

ОАО «Лунинский», аг. Лунин, ул. ИПД, д. 31 в, тел. 75389

1. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) (с опытом работы)– 650 -700 руб.

Филиал «Лобчанское» ОАО «Лунинецкий молочный завод», д. Лобча, т. 74282, 74248

1. Инженер-энергетик – 700-766 руб. 80 коп.

2.Инженер по механизации трудоемких процессов – 800 -817,92 руб.

3. Мастер строительных и монтажных работ – 800-819 руб.

4. Тракторист-машинист с\х производства (4 чел.) – от 800 -2000 руб.

5. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. (3 чел.) – 600-700 руб.

6. Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. электрооборудования (2чел.) – 500-600 руб.

7. Бригадир произв. бригады в растениеводстве – 650 -672,76руб.

8. Ведущий специалист по кормопроизводству – 900-1096,20 руб.

ОАО «Дворецкий» д. Дворец, ул. Школьная 3, тел. 95223

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. – 418,14-456,64 руб. Агроном по семеноводству – 641 руб. 35 коп.- 650 руб. Тракторист-машинист с\х производства (4 чел.) – 418,14 – 550 руб. Оператор машинного доения –418,14-600,79 руб. Специалист по ценным бумагам (0,25 ставки) – 104 руб. 54 коп.-172,42 руб. Заведующий ветаптекой (0,5 ставки) – 209 руб. 07 коп.-344,85 руб. Инженер по охране труда (эколог) (0,4 ставки)– 167,26 руб.-275,88 руб. Водитель автомобиля (3 чел.) – 418,14 – 450 руб. Ветеринарный фельдшер (0,5 ставки) – 209 руб. 07 коп.-344,85 руб.

10. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования – 418,14-450 руб.

11. Инженер по охране труда – 620,25-641,58 руб. (на время службы в армии молодого специалиста)

Государственное предприятие «Городокский» аг. К. Городок, ул. Гимбатова, д.2а тел.71347

1. Ветврач-гинеколог – 550 -604 руб.

2. Токарь (0,5 ставки) – 228,50 руб.

3. Водитель автомобиля (4 чел.) – 457-1000 руб.

4. Ветеринарный фельдшер – 500 -604 руб.

5. Главный зоотехник – 874-970 руб.

6.Полевод (3 чел.) – 457-600 руб.

7. Рабочий по компл. обслуж. и рем. зданий и сооружений (4 чел.) – 500-800 руб.

8. Электрогазосварщик – 457-500 руб.

9 Экономист по труду (0,5 ст., временно, замена основного работника) – 240-300 руб.

10. Ведущий агроном-семеновод – 500 -617 руб.

11. Инженер по охране труда – 500 – 600 руб.

12. Тракторист-машинист с/х производства (5 чел.) – 500 -1000 руб.

Государственное предприятие «Чучевичи», д. Б. Чучевичи. тел.70798, 70232

1. Ветеринарный фельдшер (2 чел.) – 500 -600 руб.

2. Оператор по искусственному осеменению животных – 500 -600 руб.

3. Тракторист-машинист с/х производства (5 чел. категории A, B, C, D, F) – 1000-1200 руб.

4. Главный инженер-механик – 900-1000 руб.

5. Механик гаража – 600-800 руб.

6. Электросварщик ручной сварки – 457-550 руб.

7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 457 -550 руб.

Частное предприятие «Редигерово-Агро», тел. 97309

1. Электрогазосварщик – 457 – 550 руб.

2. Секретарь – 457-530 руб.

3.Тракторист-машинист с/х производства (5 чел.) – 457 – 1200 руб. (з/пл. сдельная)

4. Инженер энергетик – 473 – 710 руб.

5. Токарь – 457 руб.

6. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования – 457 руб.

7. Юрисконсульт – 500 – 750 руб.

8. Заместитель директора – 800-1200 руб.

9. Рабочий по комплексному обслуж. и ремонту зданий и сооруж. – 457-700 руб.

10. Агроном по защите растений – 473-710 руб.

КСУП «Полесская опытная станция», аг. Полесский, ул.Октябрьская,д.7, тел.77241

Боец скота (0,5 ставки аг. Полесский) – 228,50-275 руб. Водитель автомобиля (0,5 ставки) аг. Дятловичи – 228,50-275 руб. Лаборант-радиометрист (0,5 ставки аг. Полесский) – 228,50-275 руб. Главный ветеринарный врач – 1200-2000 руб. Оператор по искусств. осеменению животных (0,5 ставки) аг. Дятловичи – 275-350 руб. Оператор по искусств. осеменению животных (0,5 ставки) аг. Боровцы – 275-350 руб. Заместитель директора по производству – 1200 – 2000 руб.

ГУО «Средняя школа аг. Вулька-2», аг. Вулька-2, ул. Советская, 43, тел. 96378

1. Дворник (0,5 ставки) – 228,50 руб.

ГУО «Ясли-сад аг. Вулька-2», аг. Вулька-2, ул. Советская, 35а, тел. 96377, 56305

1. Рабочий по комплексному обслуж. и ремонту зданий и сооруж. (0,5 ставки) – 228,50 руб.

ОАО «Вульковский рассвет», аг.Вулька -2, ул.Советская, д.31, тел. 96397

Главный инженер-механик – 906 руб. 53 коп. Инженер-энергетик – 544руб. 43 коп. Специалист по ценным бумагам (0,25 ставки) – 114,25 руб. Агроном-овощевод – 553 руб. 50 коп. Заведующий гаражом – 543 руб. 40 коп. Зоотехник-селекционер – 517 руб.22 коп. Электрогазосварщик (6 разряд) – 600 руб. Тракторист-машинист с/х производства (5 чел.) – 500 руб. Юрисконсульт (на период д/о) – 535 руб. 36 коп.

10. Производитель работ – 618 руб. 03 коп.

11. Зам. бригадира производств. бриг. в животноводстве (2 чел.)– 554 руб. 65 коп.

12. Водитель автомобиля (4 чел.) – 500 руб.

КСУП «Велута», аг. Велута, ул. Советская, тел. 79218

Техник-механик – 457-584 руб. 65 коп. Ветеринарный фельдшер – 457-599 руб. 42 коп. Юрисконсульт (0,5 ставки)– 228,50 – 299 руб.71 коп. Инженер по охране труда (0,5 ставки) – 228,50-305 руб. 70 коп. Мастер – строитель – 457-584 руб. 65 коп. Электрогазосварщик – 457 – 700 руб. Водитель автомобиля (2 чел.) – 457-600 руб. Зоотехник – 457 – 540 руб. 57 коп. Оператор по искусственному осеменению (1,5 ставки) – 457-700 руб.

10. Токарь (0,5 ставки) – 228,50 – 300 руб.

11. Аккумуляторщик-вулканизаторщик (0,5 ставки) – 228,50-300 руб.

12. Тракторист-машинист с/х производства (2 чел.) – 457-800 руб.

13. Главный агроном – 457-1021,56 руб.

СУП «Межлесское», аг.Межлесье, ул. Центральная, д.20, тел. 28781, 28719

1.Тракторист-машинист с/х производства (8 чел., категории D, F) –700- 900 руб.

2. Заведующий общежитием (0,25 ставки) – 114,25-130 руб.

3. Заведующий складом минеральн. удобрений и пестицидов (0,5 ставки) – 228,50-230 руб.

Филиал опытный рыбхоз «Лахва» ОАО «Пинскводстрой», д. Лахва, ул. Рыбхозная, д. 51, тел. 56142

1. Обработчик рыбы и морепродуктов – 500 руб.

2. Тракторист – машинист – 600 руб.

3. Начальник цеха по переработке рыбы – 600 руб.

4. Продавец – 500 руб.

5. Водитель автомобиля (кат. С) – 600 руб.

ГУ Брестский областной детский ЦМР «Лахва», д. Лахва, ул. Трудовая, д. 10, тел. 63549

1. Водитель легкового автомобиля (0,5 ставки) – 280 руб.

2. Тракторист (0,5 ставки) – 300 руб.

ФХ «Юлиан», аг. Любань, ул. Залеская, д.49, тел. 8(01647)99400

1. Заведующий молочно-товарной фермой – 628 руб. 68 коп.-700 руб.

2. Водитель погрузчика – 457- 490 руб.

3. Механик – 457 руб.

4. Заведующий фермой – 531 руб. 96 коп. – 585 руб.

5. Животновод (2 чел.)– 457 руб.

6. Оператор машинного доения – 457 – 950 руб.

7. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел., категории А, В, D) – 526 руб.20 коп.-650 руб.

8. Водитель автомобиля самосвал(категории С, СЕ) – 457-600 руб.

ГУО “Любачинская средня школа” ул. Мира, 6

1. Педагог-психолог (0,5 ставки) – 228,50 руб.

Государственное предприятие «Синкевичский», аг.Синкевичи, тел.98388, 98379

Ветеринарный врач – 700-1000 руб. Энергетик – 700-1000 руб. Водитель автобуса – 700-1200 руб. Водитель автомобиля – (4 чел., категории С, СЕ) – 600 – 1200 руб. Главный инженер – 800-1200 руб. Инженер по эксплуатации МТП – 700-1000 руб. Заведующий ремонтной мастерской – 700 -1000 руб. Кладовщик – 457 – 550 руб. Водитель погрузчика – 600-1200 руб.

10. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) – 600-1200 руб.

11. Специалист по организации закупок (0,5 ставки) – 300 – 600 руб.

«Полимер», аг. Синкевичи, ул. Лесная, 2, тел.98309

1. Юрисконсульт (0,5 ставки) – 300 руб.

2. Специалист по продажам – 457 руб.

3. Машинист экструдера – 457 руб.

4. Сварщик пластмасс – 457 руб.

г. Микашевичи

Филиал №1 «Микашевичская больница», ул.Первомайская, д.18, тел. 68582

Машинист воздухоразделительных установок (0,25 ст.) – 123.61 – 150.10 руб. Медицинская сестра (Ясли-сад №4, 0,5 ставки) – 311,77 – 367,55 руб. Врач общей практики – 893,40 -1250,04 руб. Врач-инфекционист (0,5 ставки) – 381,61-536,51 руб.

СООО «ЕвроЩебень», г.Микашевичи, 21, 1,6 км северо-восточнее г. Микашевичи, тел.80173352023

Дробильщик (2 чел.) – 810 руб. Грохотовщик (2 чел.) – 810 руб.

Речной порт Микашевичи, п/о Гранитное, тел.27257

Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования – 460-500 руб.

Станция Ситница, п/о Гранитное, тел. 41508

Составитель поездов (3 чел.)– от 672 руб. – 1176 руб. Приемосдатчик груза и багажа – от 457 – 715,90 руб. Станционный рабочий (0,5 ставки)– 228,50 – 328,80 руб. Приемщик поездов – от 606 руб. – 1006 руб. Экономист – от 843 руб. – 1400 руб. Заместитель начальника станции железнодорожной – начальник ЛЦТО – от 1221 руб. -2465,20 руб. Станционный рабочий – от 457 – 657.60 руб.

УП «Барановичское вагонное депо», тел. 80163492434

Слесарь по ремонту подвижного состава (6 чел.)– 687 руб. Газорезчик – 688 руб. Осмотрщик-ремонтник вагонов (3 чел.) – 688 – 734 руб. Электрогазосварщик – 650-734 руб. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования – 533 руб.

ОДО «РУОстрой», г. Микашевичи, ул. Мелиоративная, д. 2, тел. 27 413

1. Инструктор-технолог – 457 – 500 руб.

2. Швея (5 чел.) – 457 – 700 руб.

Филиал «ОРО» г. Микашевичи, ул. Партизанская, 14, тел. 69157

1. Продавец – 465,02-628 руб.

ООО «Санта Ритейл», г. Микашевичи, ул. Первомайская, 17Б, тел. 30441

1. Продавец (2 чел.) – 630-700 руб.

2. Грузчик – 500-550 руб.

РУПП «Гранит», г. Микашевичи, тел.43310, 43444

1. Инженер по технич. надзору за строительством (ПГС, 1,5 ставки) – 636руб. 55коп.

2. Формовщик машинной формовки – 457 руб..

СУ-63, г. Микашевичи, т. 68860, 68434

1. Инженер (ПГС) – 600 – 700 руб.

По материалам brest-region.gov.by