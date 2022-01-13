Запрет выхода на лёд (Лунинецкий район)

Выход на лед запрещается во время ледостава. пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда, на основании пункта 50 Главы 6 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 года №1623

Лунинецким районным исполнительным комитетом 9 декабря 2021 года было издано Распоряжение №191-р «О безопасности на льду».

Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны и осторожны в зимний период у воды, когда идет становление и таяние льда, с целью избегания несчастных случаев. В связи с перепадами температур в нашем районе в начале января 2022 года лед непрочный поверхностный, не является сплошным монолитом, напоминает слоеный пирог. На водоемах много промоин, в центре льд до 1см и припорошен снегом. В связи с этим выход на лёд данный период крайне опасен.

Обратите внимание: лед толщиной 7 см может выдержать человека со средним весом, 9 см – человека с грузом, более 12 см – уже группу людей, для игры в хоккей на льду лед должен быть 20-25 см ровный гладкий без трещин и пузырьков.

Время безопасного пребывания человека в холод ной воде:

температура воды 2-3°С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин; при температуре воды минус 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин.

8 января 2022 года около 12 часов могла произойти трагедия на водохранилище Велута. Рыбаки вышли на тонкий лед, лед треснул. Любители экстримальной рыбалки оказались на льдинах посреди водоема. Рискуя своими жизнями ,спасатели РОЧС спасли 3 рыбаков.

Помните – холодная вода и алкоголь несовместимы, соблюдайте меры безопасности при нахождении у водоемов зимой, сделайте свой отдых у воды безопасным, берегите свою жизнь и жизнь своих детей.

Уважаемые любители зимней рыбной ловли! В первую очередь от выхода на непрочную поверхность водоемов просьба воздержаться любителям зимней рыбалки. От соблюдения мер предосторожности во время рыбалки зависит ваша жизнь. Помните, каждому рыбаку необходимо иметь спасательный жилет и исключить употребление спиртных напитков.

Уважаемые родители! Убедительно просим не оставляйте маленьких детей без присмотра взрослых у воды и находитесь от них в шаговой доступности. В период зимних каникул постоянно интересуйтесь, где и как отдыхают ваши дети. Дети до 14 лет у водоемов должны находиться с родителями. Постоянно разъясняйте им необходимость обязательного соблюдения мер безопасности во время отдыха на водоемах в зимний период.

Уважаемые жители Лунинетчины! Организация ОСВОД Лунинецкого района призывает при данных погодных условиях соблюдать особую осторожность при нахождении возле водоемов всех граждан. Давайте совместными усилиями обеспечим безопасность нашего отдыха в зимний период.

Председатель Лунинецкого районной организации ОСВОД Л.Е.Гуторова