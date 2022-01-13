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Владыка Вениамин принял участие в республиканской акции Белорусского фонда мира, которая прошла в Лунинецком районе

13.01.2022
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший Экзарх всея Беларуси, посетил 13 января Лунинецкую ЦРБ в рамках республиканской акции ОО “Белорусский фонд мира”  “Наше внимание ветеранам войн и труда” 

В терапевтическом, хирургическом и гинекологическом отделениях больницы благодаря Белорусскому фонду мира и содействию митрополита Вениамина открыты палаты повышенной комфортности для ветеранов войн и труда.

После молитвы, посещения палат и беседы с пациентами в актовом зале больницы состоялось чествование и награждение медработников и общественных деятелей, которые внесли и вносят весомый вклад в общее дело сохранения жизни и здоровья людей, сохранения мира и укрепления христианских ценностей.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж  

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