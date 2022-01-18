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Репертуар кинотеатра “Октябрь” в Лунинце на ближайшие восемь дней
РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН КИНОТЕАТРА «ОКТЯБРЬ»
19.01.2022 среда
14:00 Драма «Чемпион мира» 12+ 2D
Производство Россия
17:30 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:30 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
21:50 Комедия, мелодрама «Свингеры» 16+ 2D
Производство Россия, Латвия
20.01.2022 четверг
14:30 Мультфильм, комедия «Команда котиков» 6+ 2D
Производство ЮАР, США
17:00 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:00 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
21:20 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
21.01.2022 пятница
14:30 Мультфильм, комедия «Команда котиков» 6+ 2D
Производство ЮАР, США
17:00 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:00 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
21:20 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
22.01.2022 суббота
12:00 Мультфильм, приключения, семейный «Рок Дог 2» 6+ 2D
Производство США, Китай
13:40 Мультфильм, комедия «Команда котиков» 6+ 2D
Производство ЮАР, США
17:00 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:00 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
21:15 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
23.01.2022 воскресенье
12:00 Мультфильм, приключения, семейный «Рок Дог 2» 6+ 2D
Производство США, Китай
13:40 Мультфильм, комедия «Команда котиков» 6+ 2D
Производство ЮАР, США
17:00 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:00 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
21:15 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
24.01.2022 понедельник
14:30 Мультфильм, комедия «Команда котиков» 6+ 2D
Производство ЮАР, США
17:00 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:00 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
21:20 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
25.01.2022 вторник
14:30 Мультфильм, комедия «Команда котиков» 6+ 2D
Производство ЮАР, США
17:00 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:00 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
21:20 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай
26.01.2022 среда
14:30 Мультфильм, комедия «Команда котиков» 6+ 2D
Производство ЮАР, США
17:00 Комедия, семейный «Одни дома» 12+ 2D
Производство США
19:00 Ужасы, триллер, детектив «Крик» 18+ 2D
Производство США
21:20 Триллер, боевик «Код 355» 16+ 2D
Производство США, Китай