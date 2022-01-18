Обсуждение изменений и дополнений Конституции (Лунинецкий район)

В обществе продолжается обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Встреча председателя районного Совета депутатов Виктора Рафаловича с коллективом Лунинецкой дистанции пути состоялась сегодня, 18 января.

Как отметил Виктор Анатольевич, об необходимости внесения изменений в Конституцию ещё в 2016 году говорил говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Происходят изменения во всех сферах нашей жизни и необходимо, чтобы Основной Закон страны, на котором и базируется все правовые акты, отвечал её реалиям и внешним вызовам. Ведь отсталая законодательная база оказывает негативное влияние на развитие общества и экономики.

Виктор Рафалович отметил основные изменения, которые предлагается внести в действующую Конституцию. а также обратил в очередной раз внимание на то, что каждый гражданин нашей страны имеет право внести свои предложения по изменениям и дополнениям Основного Закона.

Участники встречи могли задать волнующие их вопросы.

Подробности в ближайшем номере “Лунінецкія навіны”. БУДЕТ ИНТЕРЕСНО…..