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Обсуждение изменений и дополнений Конституции (Лунинецкий район)

18.01.2022
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В обществе продолжается обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Встреча председателя районного Совета депутатов Виктора Рафаловича с коллективом Лунинецкой дистанции пути состоялась сегодня, 18 января. 

Как отметил Виктор Анатольевич, об необходимости внесения изменений в Конституцию  ещё в 2016 году говорил говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Происходят изменения во всех сферах нашей жизни и необходимо, чтобы Основной Закон страны, на котором и базируется все правовые акты, отвечал её реалиям и внешним вызовам. Ведь отсталая законодательная база оказывает негативное влияние на развитие общества и экономики. 

Виктор Рафалович отметил основные изменения, которые предлагается внести в действующую Конституцию. а также обратил в очередной раз внимание на то, что каждый гражданин нашей страны имеет право внести свои предложения по изменениям и дополнениям Основного Закона.

Участники встречи могли задать волнующие их вопросы.

Подробности в ближайшем номере “Лунінецкія навіны”. БУДЕТ ИНТЕРЕСНО…..

  

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