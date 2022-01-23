Проверки Госконтроля: состояние, сохранность и организация ремонта сельхозтехники
Комитетом государственного контроля Брестской области изучены вопросы состояния, обеспечения сохранности и организации ремонта сельхозтехники.
Как показали контрольные мероприятия в 23 (82%) из 28 подвергнутых мониторингам хозяйств 10 районов надлежащие меры по постановке на хранение имеющейся сельскохозяйственной техники приняты не были.
Нарушения отмечены в 2-х хозяйствах Барановичского, 2 – Ганцевичского, 1 – Жабинковского, 2 – Ивановского, 3 – Лунинецкого, 3 – Ляховичского, 3 – Малоритского, 1 – Кобринского, 4 – Пинского, 2 – Столинского районов.
Нерадивое отношение к постановке сельхозтехники на хранение установлено в отношении ряда дорогостоящих зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, посевных и почвообрабатывающих агрегатов, опрыскивателей и других сельхозмашин и агрегатов.
В одном из хозяйств Жабинковского района и вовсе по сути не приступали к работам по постановке сельхозтехники на длительное хранение, при этом отдельные из них неупорядоченно размещались на территории.
Как установили контролеры в отдельных случаях сельхозмашины поставлены на хранение даже неочищенными после сельхозработ.
Во многих случаях были не покрыты защитным составом шины колес ряда сельхозмашин, хранящихся на открытых площадках, а также не разгружены посредством подставок, в отдельных под рабочие органы не были установлены подкладки, не ослаблены ремни, не смазаны цепи, не обесточена бортовая сеть, некоторая сельхозтехника находилась в разукомплектованном состоянии.
Всем сельхозорганизациям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, проинформированы местные органы власти для принятия мер реагирования.
Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на обеспечение сохранности сельхозтехники, будут продолжены.
По информации Комитета государственного контроля Брестской области