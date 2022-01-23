Проверки Госконтроля: состояние, сохранность и организация ремонта сельхозтехники

Комитетом государственного контроля Брестской области изучены вопросы состояния, обеспечения сохранности и организации ремонта сельхозтехники.

Как показали контрольные мероприятия в 23 (82%) из 28 подвергнутых мониторингам хозяйств 10 районов надлежащие меры по постановке на хранение имеющейся сельскохозяйственной техники приняты не были.

Нарушения отмечены в 2-х хозяйствах Барановичского, 2 – Ганцевичского, 1 – Жабинковского, 2 – Ивановского, 3 – Лунинецкого, 3 – Ляховичского, 3 – Малоритского, 1 – Кобринского, 4 – Пинского, 2 – Столинского районов.

Нерадивое отношение к постановке сельхозтехники на хранение установлено в отношении ряда дорогостоящих зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, посевных и почвообрабатывающих агрегатов, опрыскивателей и других сельхозмашин и агрегатов.

В одном из хозяйств Жабинковского района и вовсе по сути не приступали к работам по постановке сельхозтехники на длительное хранение, при этом отдельные из них неупорядоченно размещались на территории.

Как установили контролеры в отдельных случаях сельхозмашины поставлены на хранение даже неочищенными после сельхозработ.

Во многих случаях были не покрыты защитным составом шины колес ряда сельхозмашин, хранящихся на открытых площадках, а также не разгружены посредством подставок, в отдельных под рабочие органы не были установлены подкладки, не ослаблены ремни, не смазаны цепи, не обесточена бортовая сеть, некоторая сельхозтехника находилась в разукомплектованном состоянии.

Всем сельхозорганизациям направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, проинформированы местные органы власти для принятия мер реагирования.

Контрольно-аналитические мероприятия, направленные на обеспечение сохранности сельхозтехники, будут продолжены.

По информации Комитета государственного контроля Брестской области