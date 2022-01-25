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В Лунинецком районе в ДТП погиб человек, ещё двое травмированы

25.01.2022
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В Лунинецком районе в ДТП один человек погиб и двое травмированы

Сегодня около 17.10 часов в деревне Сосновка 20-летний водитель за рулем автомобиля «Ауди» на закруглении дороги, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.

Водитель и 23-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении, с травмами госпитализированы. 37-летний пассажир скончался в больнице.

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LNC

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