Отключение электроэнергии в Лунинце: когда, где и почему

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ в охранной зоне линии электропередач будет отключена электроэнергия в г.Лунинец ул.Коржа (2-50), Лесная (28-53А), Новая (2-47), пер. Ломоносова, ул.Ломоносова, Держинского, пер. Лесной 27.01.2022г в период времени с 09.00 до 17.00

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается

на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.