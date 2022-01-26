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Отключение электроэнергии в Лунинце: когда, где и почему

26.01.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ в охранной зоне линии электропередач будет отключена электроэнергия в г.Лунинец ул.Коржа (2-50), Лесная (28-53А), Новая (2-47), пер. Ломоносова,  ул.Ломоносова, Держинского, пер. Лесной  27.01.2022г в период времени с 09.00 до 17.00

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается
на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.

 

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