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“День открытого письма” прошёл в Вульковском сельсовете (Лунинецкий район)

26.01.2022
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“День открытого письма” состоялся 26 января в Вульке 2. На мероприятии с непосредственным участием руководства Лунинецкого района во главе с председателем районного исполнительного комитета Александром Пачко и председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем вёлся разговор о состоянии дел как в Вульковском сельсовете, так и в целом в нашем регионе, а также были рассмотрены волнующие людей вопросы

Подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”

  

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