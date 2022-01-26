“День открытого письма” прошёл в Вульковском сельсовете (Лунинецкий район)

“День открытого письма” состоялся 26 января в Вульке 2. На мероприятии с непосредственным участием руководства Лунинецкого района во главе с председателем районного исполнительного комитета Александром Пачко и председателем районного Совета депутатов Виктором Рафаловичем вёлся разговор о состоянии дел как в Вульковском сельсовете, так и в целом в нашем регионе, а также были рассмотрены волнующие людей вопросы

Подробности в ближайших номерах газеты “Лунінецкія навіны”