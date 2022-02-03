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Совет отдела по образованию: изменения и дополнения Конституции, а также профилактика правонарушений

03.02.2022
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Заседание совета отдела по образованию Лунинецкого райисполкома состоялось 3 февраля. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя района Анатолий Захаркевич  и прокурор района Юрий Прокопчук

Анатолий Михайлович вначале заседания отметил судьбоносность приближающегося важнейшего события для народа Беларуси – республиканского референдума по изменениям и дополнениям Конституции, и обратил внимание на то, что только нам, белорусам, решать как жить дальше. Ведь работа над поправками в Основной Закон страны длилась, по существу, последние пять лет, и их необходимость вызвана изменениями в обществе и экономике, а также внешними факторами и тенденциями.

В свою очередь прокурор района затронул тему профилактики правонарушений и преступлений, в том числе и экстремистской направленности. Отдельно акцентировал внимание на вопросах профилактики коррупционных проявлений. 

На совете отдела по образованию были рассмотрены различные важные вопросы и в их числе: дебюрократизация и работа с обращениями граждан, профилактика правонарушений, оздоровление детей….

  

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