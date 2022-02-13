Лунинецкие железнодорожники одни из лучших в Беларуси

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОПРЕДЕЛИЛА ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ИМЕНИ МАШИНИСТА В.А. ЯЦКЕВИЧА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

Дорожной премии удостоены коллективы станции Жабинка, участка № 19 технического обслуживания локомотивов локомотивного депо Лунинец, пункта технического обслуживания вагонов станции Лунинец Барановичского вагонного депо, участка № 2 по ремонту электрооборудования пассажирских вагонов Гомельского вагонного участка, околотка № 3 Жабинковской дистанции пути, отдела по ведению технической документации и паспортизации устройств СЦБ, связи, диагностики подвижного состава, по наладке и модернизации устройств СЦБ и связи Минской дистанции сигнализации и связи, Буда-Кошелевского района контактной сети Гомельской дистанции электроснабжения, пункта коммерческого осмотра вагонов станции Гомель, восстановительного поезда Осиповичи.

Премия имени машиниста В.А. Яцкевича является одной из наиболее престижных на Белорусской железной дороге. Ежегодно она присуждается железнодорожникам по результатам работы за предыдущий год с целью улучшения работы по обеспечению безопасности движения и техники безопасности, развитию общественного контроля, воспитанию железнодорожников на лучших примерах выполнения служебного долга.

Напомним, машинист тепловоза локомотивного депо Минск Владимир Александрович Яцкевич погиб в январе 1967 года, спасая жизни пассажиров поезда № 187 Минск – Таллинн. Проявив высокое чувство долга, оставаясь до конца на своем рабочем месте, он принял все возможные меры для предотвращения столкновения пассажирского поезда с группой отцепившихся от грузового поезда вагонов на перегоне Пруды – Залесье.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей Владимир Александрович Яцкевич посмертно награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его имя носит пассажирский тепловоз ТЭП70БС.

Информация подготовлена пресс-центром БЖД