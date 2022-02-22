Спасатели Лунинецкого района проводят информационную кампанию «Безопасная старость»

60% от общего числа погибших на пожарах на территории Лунинецкого района в 2021 году — люди старше 60 лет. К сожалению, в силу своих возрастных и физических особенностей риск оказаться в центре огненной стихии у них гораздо выше, чем у представителей других категорий.

Причины пожаров в домах пенсионеров банальны: неосторожное обращение с огнем, эксплуатация неисправных электроприборов или печного отопления, оставленная без присмотра пища на плите. Потеря бдительности, снижение остроты зрения, слуха, проблемы с памятью – те факторы, которые могут сыграть фатальную роль. Самостоятельно починить печь, электропроводку или установить пожарный извещатель – все эти мероприятия не под силу пожилому человеку.

Кажется, в такой ситуации в первую очередь на помощь должны прийти повзрослевшие дети, которые могут исправить ситуацию. Но реальность оказывается очень печальной: в суете дней они забывают о престарелых родителях или не считают своим долгом обеспечить им полноценную и безопасную старость, уверяя себя, что с ними точно ничего плохого не случится. А что говорить о пожилых родственниках, которые для многих не так близки, как мама и папа, но при этом также нуждающихся в помощи?..

С целью снижения количества пожаров в домах престарелых граждан и гибели людей на них и чтобы напомнить гражданам о необходимости контроля за состоянием пожарной безопасности в домах престарелых близких на территории района проходит информационная кампания «Безопасная старость».

МЧС напоминает, позаботьтесь о пожаробезопасном состоянии домовладений своих пожилых родственников. Следите за исправностью печей и теплогенерирующих устройств, установите автономный пожарный извещатель и поддерживайте его в исправном состоянии, перед началом весенне-летнего пожароопасного сезона наведите порядок на приусадебных участках.

Информация Лунинецкого РОЧС