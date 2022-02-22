Ремонтные работы: отключат электроэнергию в д.Дятловичи и ст. Дятловичи (Лунинецкий район)

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в д. Дятловичи ул. Школьная (15-35, 36), Школьная (1-9, 2-10), Южная (13, 16-18),8 Марта, Зеленая, Окружная, Калинина, Партизанская (1-39, 2-28), Набережная, Южная (3-9, 12), Гагарина (1-12, 2, 2А), Заречная, Партизанская ,31А, Павловская, 1, Гагарина (15-31, 6-32) и ст. Дятловичи ул. Железнодорожная в период времени с 09.00 до 17.00 23.02.2022

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается

на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.В разделе «Электронные услуги» введена система

«Личный кабинет бытового абонента». Работает SMS-система рассылки оповещения о плановых и

аварийных отключениях электроснабжения. Авторизация пользователя производится путем ввода

фамилии абонента, соответствующего номера лицевого счета (номера договора электроснабжения)

и SMS -кода. В разделе СМС-уведомления имеется окошко для отметки «присылать мне уведомления

об отключениях на мобильный телефон». Когда у абонента на лицевом счете отсутствует номер

мобильного телефона, необходимо обратиться в абонентский отдел для его внесения тел.27352.