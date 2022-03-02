В Лунинце дан старт республиканской акции “Выбираем Студотряд”

1 марта 2022 года в УО “Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства” был дан старт республиканской акции “Выбираем Студотряд”.

Учащиеся колледжа узнали, где и когда можно трудоустроиться в состав студенческих отрядов.

Главная задача акции – проинформировать молодых людей, учащихся колледжей и школ, о возможности поработать в третьем трудовом семестре в составе студенческих отрядов различных профилей.

Во время промоакции все желающие смогли заполнить анкету – своеобразную заявку для записи в студотряд. К слову, её можно подать как во время мероприятия, так и сделать это онлайн в группе БРСМ в социальных сетях. Присоединяйся к нам, ведь труд-крут!