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В Лунинце дан старт республиканской акции “Выбираем Студотряд”

02.03.2022
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1 марта 2022 года в УО “Лунинецкий государственный профессионально-технический колледж сельскохозяйственного производства” был дан старт республиканской акции “Выбираем Студотряд”.

Учащиеся колледжа узнали, где и когда можно трудоустроиться в состав студенческих отрядов.
Главная задача акции – проинформировать молодых людей, учащихся колледжей и школ, о возможности поработать в третьем трудовом семестре в составе студенческих отрядов различных профилей.
Во время промоакции все желающие смогли заполнить анкету – своеобразную заявку для записи в студотряд. К слову, её можно подать как во время мероприятия, так и сделать это онлайн в группе БРСМ в социальных сетях. Присоединяйся к нам, ведь труд-крут!

 

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