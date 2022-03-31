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«В будущее – с надеждой» Белорусские артисты и юные дарования Лунинетчины выступают вместе

31.03.2022
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Международная социально-творческая программа «В будущее – с надеждой» (ранее – «Чернобыльский путь – дорога жизни») в 36-й раз проходит в пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС районах Республики Беларусь, а также приграничных районах России.

Творческая акция даёт возможность ребятам выступить на одной сцене с известными артистами, музыкантами, исполнителями и показать свой талант. В программе приняли участие артисты Белгосфилармонии и заслуженный коллектив Республики Беларусь фольклорный ансамбль «Купалiнка». Концерты прошли в Дворецком ЦСДК и Любанском СДК.

Совместно с артистами выступили и наши юные дарования Лунинетчины: Ангелина Грушевская и солисты танцевального коллектива «Мириданс» Иван Рафалович и Александра Муравейко (г.Лунинец), Динара Хартанович (аг.Дворец), Эльвира Дукарец (аг.Любань), Софья Кушнерук и Елизавета Ткачук (аг.Редигерово).

Юные артисты награждены почётными дипломами и памятными медалями. Организаторами проекта выступают Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, МЧС Республики Беларусь, Министерство культуры, Министерство образования, ЦК ОО «БРСМ», Белорусский фонд мира.

По информации Дни культуры Лунинетчины

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