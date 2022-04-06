В Лунинце на некоторых улицах временно отключат электроснабжение 8 апреля

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством текущего ремонта оборудования трансформаторной подстанции:

-08.04.2022г. в период времени с 09.00 до 17.00 часов в г.Лунинец, ул.Пирогова (2-16, 1,1А-1Г), ул.Смоленская (5-17, 4А-28), ул.Таганова (1А, 2-4А), ул.Шмыглова, ул.Гомельская (38-58А), ул.Залесская (3, 3А), пер.Смоленский (4-8, 3-9), пер.Мокрый.