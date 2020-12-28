600 литров самогонной браги изъяли у жителя Лунинецкого района

Житель деревни Перуново занимался самогоноварением. В один из дней к нему нагрянула милиция и обнаружила большое количество самогонной браги.

Как сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, 23 декабря старшими участковыми инспекторами Лунинецкого РОВД в ходе санкционного осмотра дома 23-летнего местного жителя было обнаружено 600 литров самогонной браги. Самогонный аппарат мужчина хранил в доме родственника, который жил по соседству. Брага изъята и отправлена на экспертизу. Гражданину грозит штраф до 5 базовых величин.