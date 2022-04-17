Обратите внимание! В Лунинецком районе зарегистрировано уже 62 случая заболевания острыми кишечными инфекциями

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Лунинецком районе расценивается как напряженная.

За три месяца нынешнего года зарегистрировано 62 случая данного вида заболевания. К сожалению, 70% среди заболевших – дети. Согласно статистики, городские жители болеют в два раза чаще, нежели сельские. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди детей до 2-х лет, что связано в первую очередь с несоблюдением мамами правил ухода за малышами. Довольно часто при кормлении используется не кипяченое домашнее молоко, сырая вода, другие продукты домашнего приготовления, хранившиеся с нарушениями условий и сроков (компоты, салаты), не всегда обрабатываются соски и бутылочки для кормления детей.

Чтобы не заболеть острыми кишечными инфекциями, достаточно соблюдать несложные правила гигиены:

– тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, перед приготовлением пищи и перед едой;

– продукты и блюда, которые перед едой не подвергаются термической обработке, – салат, заливное, паштет, крем, желе – покупать и готовить только в таком количестве, которое можно съесть за один раз. Заправлять салаты нужно непосредственно перед употреблением, хранить их нельзя. Если на следующий день остался суп, котлеты, тушеные овощи, перед подачей на стол их надо не только разогреть, но и прокипятить или прожарить;

– яйца лучше есть сваренными вкрутую. Если готовите из яиц какие-то блюда, то прежде чем разбить, их следует промыть под проточной водой, затем руки и нож, которым вы разбивали, обязательно вымыть с мылом;

– из творога лучше делать сырники, вареники;

– дома необходимо иметь несколько разделочных досок;

– молоко и другие скоропортящиеся продукты нужно покупать только в магазине, где есть условия для их хранения;

– не покупайте продукты питания в неустановленных местах;

– приобретая товары, особенно на рынке, попросите у продавца документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

Виталий Дегтярев, главный государственный санитарный врач района.