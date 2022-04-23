В областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди победителей предприятия Лунинецкого района

Победители областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях в 2021 году.

Организации, занявшие первое место:

УО «Пинская центральная больница»

ООО «Белинвестторг-Сплав» Березовский район

КУПП «Барановичи коммунтеплосеть»

Филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго»

Организации, занявшие второе место:

УЗ «Ивановская центральная районная больница»

Филиал КУП по проектированию, содержанию, ремонту и строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» Ивановское дорожное ремонтно-строительное управление №139

ОАО «Ополь-Агро» Ивановский район

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»

Организации, занявшие третье место:

ГУО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»

Филиал КУП по проектированию, содержанию, ремонту и строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» Лунинецкое дорожное ремонтно-строительное управление №101

ОАО «Спецжелезобетон» Лунинецкого района

ОАО «558 авиационный ремонтный завод » г.Барановичи

По информации Брестского областного исполнительного комитета