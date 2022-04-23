В областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди победителей предприятия Лунинецкого района
Победители областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в организациях в 2021 году.
Организации, занявшие первое место:
УО «Пинская центральная больница»
ООО «Белинвестторг-Сплав» Березовский район
КУПП «Барановичи коммунтеплосеть»
Филиал «Пинские электрические сети» РУП «Брестэнерго»
Организации, занявшие второе место:
УЗ «Ивановская центральная районная больница»
Филиал КУП по проектированию, содержанию, ремонту и строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» Ивановское дорожное ремонтно-строительное управление №139
ОАО «Ополь-Агро» Ивановский район
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»
Организации, занявшие третье место:
ГУО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства»
Филиал КУП по проектированию, содержанию, ремонту и строительству местных автомобильных дорог «Брестоблдорстрой» Лунинецкое дорожное ремонтно-строительное управление №101
ОАО «Спецжелезобетон» Лунинецкого района
ОАО «558 авиационный ремонтный завод » г.Барановичи
По информации Брестского областного исполнительного комитета