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7 августа “прямую линию” проводит Владимир Ковалевич

7 августа с 9.00 до 12.00 часов «прямую телефонную линию» по вопросам работы социально-экономического развития района, работы предприятий и организаций промышленности, транспорта (железнодорожного, автомобильного и речного), торговли, общественного питания и бытового обслуживания проводит заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Владимир Михайлович Ковалевич.

Вопросы можно задать по телефону 8-(01647)-3-13-70.

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L N

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