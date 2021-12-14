Акция “Наши дети” стартовала на Лунинетчине

Первыми к новогодним праздникам присоединились воспитанники социально-педагогического центра Лунинецкого района.

Мальчишек и девчонок поздравили начальник отдела по образованию Людмила Ковшик и председатель профкома Лунинецкого хлебозавода Людмила Черняк.

Кстати, Лунинецкий хлебозавод позаботился о праздничных сладких наборах, которые в конце необычного интерактивного представления вручили всем участникам.

Порадовали детишек руководители кружков центра детского творчества, которые на некоторое время превратились в сказочных персонажей, и воспитанники Галины Гимбатовой из ансамбля “Золотой птенец”.