Новости района

Акция “Наши дети” стартовала на Лунинетчине

Первыми к новогодним праздникам присоединились воспитанники социально-педагогического центра Лунинецкого района.

Мальчишек и девчонок поздравили начальник отдела по образованию Людмила Ковшик и председатель профкома Лунинецкого хлебозавода Людмила Черняк.

Кстати, Лунинецкий хлебозавод позаботился о праздничных сладких наборах, которые в конце необычного интерактивного представления вручили всем участникам.

Порадовали детишек руководители кружков центра детского творчества, которые на некоторое время превратились в сказочных персонажей, и воспитанники Галины Гимбатовой из ансамбля “Золотой птенец”.

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