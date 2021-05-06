Акция «Не оставляйте детей одних!» стартовала в Лунинецком районе

На территории Республики Беларусь на 5 мая 2021 года произошло 2509 пожаров, погибли 318 человек, в том числе 4 детей. За аналогичный период прошлого года детской гибели на пожарах зарегистрировано не было.

С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах с 3 мая по 1 июня в районе стартовала профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному Дню семьи и Дню защиты детей.

В рамках акции сотрудники Лунинецкого РОЧС проведут для родителей и детей семейный спортивный праздник «Мама, папа, мы – в безопасности сильны!», творческий конкурс «СемьЯ безопасности» и множество других профилактических мероприятий.

Спасатели напоминают, уважаемые родители! Помните, что именно Вы, прежде всего, отвечаете за безопасность своих детей. Научите их быть внимательными и осторожными, избегать опасности и звать на помощь в случае, если ее не миновать. При ЧС научите правильно действовать – не паниковать и вызывать экстренные службы. Единственный правильный выход – это учиться безопасному поведению вместе с ребенком.