Новости районаЭкология

Акция “Неделя леса” стартует в Лунинецком районе 3 апреля

Республиканская акция «Неделя леса — 2021» пройдет в Лунинецком районе с 3 по 10 апреля. Мероприятие приурочено к Году народного единства и пройдет под знаком Года лесных культур. 

В ходе акции во всех лесничествах района планируется произвести посадку лесных культур, а также работы по благоустройству и очистке леса от захламленности.

По традиции Лунинецкий лесхоз приглашает всех желающих принять участие в добровольной акции. Для этого необходимо обратиться по телефону: 6-12-31 или в ближайшее лесничество.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Лунинчанка стала лауреатом областной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам

Лунинчанка стала лауреатом областной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам

Инспектор ГАИ посетил отделение дневного пребывания  для граждан пожилого возраста 

Photo of Электроэнергию отключат на некоторых улицах района 30 и 31 марта

Электроэнергию отключат на некоторых улицах района 30 и 31 марта

Праект “Лунінец – здаровы горад” працягнуты яшчэ на 5 год

Photo of ФОТОФАКТ: Припять вышла из берегов в Лунинецком районе

ФОТОФАКТ: Припять вышла из берегов в Лунинецком районе

Photo of Установлены причины пожара в общежитии в Микашевичах

Установлены причины пожара в общежитии в Микашевичах

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть