Акция “Неделя леса” стартует в Лунинецком районе 3 апреля

Республиканская акция «Неделя леса — 2021» пройдет в Лунинецком районе с 3 по 10 апреля. Мероприятие приурочено к Году народного единства и пройдет под знаком Года лесных культур.

В ходе акции во всех лесничествах района планируется произвести посадку лесных культур, а также работы по благоустройству и очистке леса от захламленности.

По традиции Лунинецкий лесхоз приглашает всех желающих принять участие в добровольной акции. Для этого необходимо обратиться по телефону: 6-12-31 или в ближайшее лесничество.