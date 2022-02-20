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Активисты МООП сельскохозяйственного колледжа напомнили жителям о предстоящем важном событии (Лунинецкий район)

20.02.2022
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Информационно-разъяснительная работа по проведению республиканского референдума прошла на площадке возле ТЦ «Магнит» в Лунинце

Активисты МООП сельскохозяйственного колледжа напомнили жителям о предстоящем важном событии, на референдум выносится один вопрос: “Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?”, и два варианта ответа – за и против.

Референдум состоится 27 февраля, но проголосовать на республиканском референдуме можно и досрочно с 22 по 26 февраля! Важен голос каждого!

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