Активисты МООП сельскохозяйственного колледжа напомнили жителям о предстоящем важном событии (Лунинецкий район)

Информационно-разъяснительная работа по проведению республиканского референдума прошла на площадке возле ТЦ «Магнит» в Лунинце

Активисты МООП сельскохозяйственного колледжа напомнили жителям о предстоящем важном событии, на референдум выносится один вопрос: “Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?”, и два варианта ответа – за и против.

Референдум состоится 27 февраля, но проголосовать на республиканском референдуме можно и досрочно с 22 по 26 февраля! Важен голос каждого!