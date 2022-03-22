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Александр Коваль один из лучших на Брестчине по пауэрлифтингу и армрестлингу! (Лунинецкий район)

22.03.2022
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В г. Бресте на базе сектора по работе с инвалидами государственного учреждения «Областной учебно-методический центр по физическому воспитанию населения»» прошли открытые чемпионаты Брестской области по пауэрлифтингу и армрестлингу среди инвалидов с НОДА. В соревнованиях приняли участие представители 7 регионов Брестской области.

Общее руководство соревнованиями осуществлялось областным управлением спорта и туризма Брестского облисполкома и Брестским областным ОО физкультурно-спортивным клубом инвалидов «Шанс». В областном чемпионате принял участие и наш спортсмен клуба адаптивной физической культуры и спорта «Горячие сердца» отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ГУ «Лунинецкий ТЦСОН», активный участник «групп здоровья» по армрестлингу и пауэрлифтингу (созданные ОДПИиСП совместно с Лунинецкой РО ОО «БелОИ») — Александр Коваль. 

По итогам соревнований: —  в армрестлинге в категории свыше 75 кг., Александр Коваль занял 2 место!!! По пауэрлифтингу, Александ Коваль занял 3 место!!!

Организаторы поездки — председатель Лунинецкая РО ОО «БелОИ», заведующая ОДПИиСП ГУ «Лунинецкий ТЦСОН», выражают огромную благодарность Андрею Ивановичу Киндруку за оказанную спонсорскую помощь и доставку участников к месту соревнований.

По информации luninec-tcson.brest.by/

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