Александр Пачко: “Только сами белорусы должны решать как им дальше жить…” (Лунинецкий район)

Руководитель района Александр Пачко встретился с коллективом Лунинецкого “Водоканала”.

Александр Николаевич рассказал о социально-экономическом развитии нашего района, а также акцентировал внимание на важнейшем событии, которое состоится 27 февраля – республиканском референдуме по Конституции. Изменения и дополнения Основного Закона страны активно обсуждаются в обществе. Они продиктованы реалиями нашей жизни, изменениями в обществе и экономике. Да и если посмотреть на мировой опыт, то за последние 25 лет более 90 стран мира вносили изменения в свои Конституции в соответствии с требованиями времени. И Александр Пачко в очередной раз подчеркнул, что референдум – это волеизъявление народа и только самим белорусам решать, как им дальше жить.

Ответил руководитель района и на вопросы, волнующие работников предприятия.