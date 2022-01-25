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Александр Пачко: “Только сами белорусы должны решать как им дальше жить…” (Лунинецкий район)

25.01.2022
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Руководитель района Александр Пачко встретился с коллективом Лунинецкого “Водоканала”.

Александр Николаевич рассказал о социально-экономическом развитии нашего района, а также акцентировал внимание  на важнейшем событии, которое состоится 27 февраля  – республиканском референдуме по Конституции. Изменения и дополнения Основного Закона страны активно обсуждаются в обществе. Они продиктованы реалиями нашей жизни, изменениями в обществе и экономике. Да и если посмотреть на мировой опыт, то за последние 25 лет более 90 стран мира вносили изменения в свои Конституции в соответствии с требованиями времени. И Александр Пачко в очередной раз подчеркнул, что референдум – это волеизъявление народа и только самим белорусам решать, как им дальше жить.  

Ответил руководитель района и на вопросы, волнующие работников предприятия. 

    

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