Анатолий Насеня посетил детский дом семейного типа

В детский дом семейного типа Марины и Леонида Ильючик на днях с подарками заглянул депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Насеня.

В теплой дружеской обстановке состоялся небольшой разговор. Сегодня в семье воспитывается 7 детей. На момент визита отсутствовала только Анечка, как рассказали родители – по семейным делам. Они же рассказали, что в этом году двое их подопечных Алексей Бушило и Александр Сергиеня стали учащимися сельскохозяйственного колледжа.

Анатолий Васильевич поинтересовался успехами мальчиков и девочек, а также планами на будущее. Ольга, которая сейчас осваивает профессии швеи и парикмахера, мечтает о том, чтобы все вокруг были красивыми. Владимир, который увлекается спортом, желает всем придерживаться здорого образа жизни. Никодим был бы очень рад, если бы в Лунинце построили скейт-парк.

– Как только заселились в этот дом, а это было в 2014 году, бездомные животные часто к нам заглядывали, – рассказывает Марина Владимировна. – К сожалению, не имеем возможности взять всех под свою крышу. Было бы хорошо, если бы на Лунинетчине появился приют для братьев наших меньших.