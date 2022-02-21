Анатолий Насеня:”Нельзя допустить девальвации национальных, традиционных ценностей и духовно-исторического наследия” (Лунинецкий район)

Нельзя допустить девальвации национальных, традиционных ценностей и духовно-исторического наследия – основной посыл очередных встреч депутата Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Анатолия Насени в рамках работы в регионе, которые он провёл на прошлой неделе.

Как отметил Анатолий Насеня, на таких встречах с коллективами ГУО “Межлесская средняя школа Лунинецкого района”, ГУО”Люсинский детский сад-средняя школа имени Якуба Колоса Ганцевичского района”, ЧТУП “Дело Техники”, опытного рыбхоза “Лахва-ОАО “Пинскводстрой”, ГУ “Брестский областной детский центр медицинской реабилитации “Лахва” и ОАО “Дворецкий”, где люди могли задать интересующие их вопросы, получить разъяснение по той или иной статье Конституции, отмечалось, что на фоне внешних вызовов и угроз, прийти на референдум и принять участие в голосовании должен каждый гражданин, которому небезразлична судьба страны.