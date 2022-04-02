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Андрей Егоров из Лунинца выступит на республиканском этапе конкурса «Лидер года — 2022»

02.04.2022
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31 марта 2022 г. в Брестском областном центре молодёжного творчества прошёл этап VII Республиканского смотра-конкурса «Лидер года — 2022».

Лунинецкий район представлял учащийся 10 класса ГУО «Средняя школа №1 г.Лунинца», секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Егоров Андрей.

Андрей презентовал социально-значимый проект в блоке Inno-социум, в программе представил художественный блок «Талент», TikTok-портфолио (отснятый и смонтированный ролик до 1 минуты), визитную карточку «Лидер будущего». Яркое выступление совместно с группой поддержки позволило нашему участнику завоевать победное 3-е место и принять участие в заключительном республиканском этапе.

Гордимся Андреем и желаем удачи на республиканском этапе конкурса, который пройдёт в мае в г.Минске.

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