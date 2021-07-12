МикашевичиНовости района

Анна Сероокая борется за звание “Краса стройки-2021”

Конкурс под таким названием проводит Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь

В период с 12 по 28 июля в телеграм-канале Минстройархитектуры в 2 этапа пройдет голосование за звание «Краса стройки-2021».
 
Лунинецкий район на конкурсе представляет специалист общего отдела управления РУПП «Гранит» Анна Сероокая. Номер участника 30 (блок для голосования № 4)
Анна искренняя и дружелюбная девушка, любит активный отдых на природе в кругу семьи и друзей. Выбирает активную жизненную позицию, творчески реализовывается в качестве ведущей на концертах. «В работе я специалист, ориентированный на достижение результата. Стремлюсь к профессиональному развитию», – отмечает Анна.
 
Первый этап голосования продлится до 19.00 21 июля. Победительницами этапа станут 10 девушек (по 2 участницы из каждого блока для голосования), набравших максимальное количество голосов.
Чтобы проголосовать за землячку, нужно перейти в телеграм-канале Минстройархитектуры, найти блок для голосования №4, а там – №30 Сероокая Анна Вадимовна. 
Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Девочка утонула в Лунинецком районе

Девочка утонула в Лунинецком районе

Photo of “Летний патруль” на озере Белое

“Летний патруль” на озере Белое

Photo of Жителя Лунинца задержали с украденной маковой соломкой

Жителя Лунинца задержали с украденной маковой соломкой

Photo of Очередной сезон летних вечеров открылся в Микашевичах

Очередной сезон летних вечеров открылся в Микашевичах

Photo of Лунинец празднует День города

Лунинец празднует День города

Photo of Три награды “Виктории”

Три награды “Виктории”

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть