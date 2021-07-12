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Анна Сероокая борется за звание “Краса стройки-2021”
Конкурс под таким названием проводит Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь
В период с 12 по 28 июля в телеграм-канале Минстройархитектуры в 2 этапа пройдет голосование за звание «Краса стройки-2021».
Лунинецкий район на конкурсе представляет специалист общего отдела управления РУПП «Гранит» Анна Сероокая. Номер участника 30 (блок для голосования № 4)
Анна искренняя и дружелюбная девушка, любит активный отдых на природе в кругу семьи и друзей. Выбирает активную жизненную позицию, творчески реализовывается в качестве ведущей на концертах. «В работе я специалист, ориентированный на достижение результата. Стремлюсь к профессиональному развитию», – отмечает Анна.
Первый этап голосования продлится до 19.00 21 июля. Победительницами этапа станут 10 девушек (по 2 участницы из каждого блока для голосования), набравших максимальное количество голосов.
Чтобы проголосовать за землячку, нужно перейти в телеграм-канале Минстройархитектуры, найти блок для голосования №4, а там – №30 Сероокая Анна Вадимовна.