Ансамбль скрипачей «КОНЦЕРТИНО» из Лунинца стал победителем международного конкурса!

В Минске на празднике таланта, творчества и искусства на VIII-м Международном фестивале-конкурсе «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ — 2022» приняли участие более 4-х тысяч участников из 8 стран мира (Беларуси, Китая, Словении, Казазстана, Армении, Молдовы, Грузи и России) дистанционно и в очной форме.

Государственное учреждение образования «Детская школа искусств г. Лунинца» достойно представили два замечательных, талантливых коллектива.

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль скрипачей «КОНЦЕРТИНО» государственного учреждения образования «Детская школа искусств г. Лунинца» стал победителем конкурса.

В номинации «Инструментальная музыка — ансамбли» в возрастной категории «12-14 лет» коллектив был награждён Дипломом Лауреата I степени (художественный руководитель Ольга Белоус, концертмейстер Галина Яскевич).

В номинации «Хоровые коллективы 11-15 лет» в очной форме, выступая на сцене Дворца железнодорожников Образцовый хор «Созвучие» стал обладателем Диплома Лауреата II степени (руководитель Татьяна Круглик, концертмейстер Татьяна Кулешова).

Дети получили массу впечатлений и ярких эмоций. Поздравляем коллективы с высокими наградами!

Желаем всегда двигаться только вперёд и покорять новые горизонты!