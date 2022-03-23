КультураМолодежьНовости районаОбразованиеОбщество

Ансамбль скрипачей «КОНЦЕРТИНО» из Лунинца стал победителем международного конкурса!

23.03.2022
40

В Минске на празднике таланта, творчества и искусства на VIII-м Международном фестивале-конкурсе «НОВЫЕ ВЕРШИНЫ — 2022» приняли участие более 4-х тысяч участников из 8 стран мира (Беларуси, Китая, Словении, Казазстана, Армении, Молдовы, Грузи и России) дистанционно и в очной форме.

Государственное учреждение образования «Детская школа искусств г. Лунинца» достойно представили два замечательных, талантливых коллектива.

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль скрипачей «КОНЦЕРТИНО» государственного учреждения образования «Детская школа искусств г. Лунинца» стал победителем конкурса.

В номинации «Инструментальная музыка — ансамбли» в возрастной категории «12-14 лет» коллектив был награждён Дипломом Лауреата I степени (художественный руководитель Ольга Белоус, концертмейстер Галина Яскевич).

В номинации «Хоровые коллективы 11-15 лет» в очной форме, выступая на сцене Дворца железнодорожников Образцовый хор «Созвучие» стал обладателем Диплома Лауреата II степени (руководитель Татьяна Круглик, концертмейстер Татьяна Кулешова).

Дети получили массу впечатлений и ярких эмоций. Поздравляем коллективы с высокими наградами!
Желаем всегда двигаться только вперёд и покорять новые горизонты!

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лунинецкий лесхоз напоминает о пожарной безопасности в лесах

Лунинецкий лесхоз напоминает о пожарной безопасности в лесах

23.03.2022
Photo of «Шпион, выйди вон!» Как украинская разведка прокололась в Беларуси на ровном месте (видео)

«Шпион, выйди вон!» Как украинская разведка прокололась в Беларуси на ровном месте (видео)

23.03.2022
Photo of За сутки в Беларусь прибыл 631 гражданин Украины

За сутки в Беларусь прибыл 631 гражданин Украины

23.03.2022
Photo of В Лунинецком районе зарегистрировано 94 субъекта хозяйствования, осуществляющих транспортную деятельность, требующую получение лицензии

В Лунинецком районе зарегистрировано 94 субъекта хозяйствования, осуществляющих транспортную деятельность, требующую получение лицензии

23.03.2022
Photo of Несовершеннолетний житель Лунинца воровал деньги с банковской карты пенсионера

Несовершеннолетний житель Лунинца воровал деньги с банковской карты пенсионера

23.03.2022
Photo of Ночью в Бостыни произошёл пожар в жилом доме (Лунинецкий район)

Ночью в Бостыни произошёл пожар в жилом доме (Лунинецкий район)

23.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть