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Автомобиль перевернулся в Лунинецком районе. Водитель в больнице, пассажир погиб

12.02.2023
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12 февраля около 02:30 часов 36-летний житель города Лунинец управлял автомобилем «Audi» и двигался по автодороге Р-8 «Пинск-Лунинец» Лунинецкого района. На 6-м километре вышеуказанной автодороги, по предварительной информации, на закруглении дороги влево не справился с управлением автомобиля, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, где допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП 35-летний пассажир скончался на месте происшествия. Водитель с травмами госпитализирован. Установлено, что они были не пристегнуты ремнями безопасности. Проводится проверка.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома

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