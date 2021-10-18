С 18 по 22 октября на территории Брестской области проходит профилактическая акция «Берегите самое дорогое!» по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств.

С начала года на Брестчине зарегистрировано 40 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли, 44 травмированы. Из них 21 являлись пассажирами. В Лунинецком районе ДТП с участием детей не зарегистрировано.

Мероприятие проводится в целях сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних пассажиров, привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения безопасной перевозки детей автомобильным транспортом, а также формирования у водителей дисциплинированного поведения на улично-дорожной сети. Уважаемые автолюбители, помните, безопасность ваших детей в ваших руках! Берегите самое дорогое – пристегните ребёнка!