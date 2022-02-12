«Безопасность – в каждый дом!» В Лунинце спасатели и волонтёры провели акцию

В рамках финального этапа пожарно-профилактической акции «Безопасность – в каждый дом!» спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с активистами «Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных» и бойцами Молодежного отряда охраны правопорядка из УО «Лунинецкий государственный политехнический профессионально-технический колледж» провели профилактическое мероприятие на открытой площадке города возле магазина «Евроопт Market».

Для собравшихся граждан спасатели довели обстановку по пожарам произошедших на территории района с начала года и о ЧС произошедших в 2021 году: 72 пожара, 12 погибших. Основные причины произошедших пожаров и гибели – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

С помощью интерактивных площадок: «АПИ», «Безопасная печь», «Телефон» прохожим напомнили основные правила пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара, а также подробней рассказали об автономном пожарном извещателе и о том, как содержать его в исправном состоянии.

Не остался без внимания и главный герой мероприятия – веселая и яркая ростовая кукла в виде огнетушителя. Все с радостью с ним знакомились и фотографировались на память.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, работники МЧС в очередной раз напоминают: не оставляйте без надзора топящиеся печи, работающие газовые, керосиновые, электрические приборы, не поручайте присмотр за ними детям; постоянно следите за исправностью печей, дымовых каналов, дверц, предтопочных листов; не бросать не затушенные окурки с балконов верхних этажей, в мусоропроводы и урны; не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости для растопки печей и розжига костров. Берегите себя и своих близких.

По информации Лунинецкого РОЧС