Безопасные «напоминалки» внедрили лунинецкие спасатели и предприятие “Виктория”

Одной из интересных форм донесения до населения информации о безопасности является размещение социальной рекламы на товарах народного потребления.

Небольшие, но яркие «напоминалки», размещенные на том или ином товаре, не останутся незамеченными покупателем. Напомнить таким способом об одном из главных правил безопасности решили и лунинецкие спасатели.

Для этого, совместно с производственным частным унитарным предприятием «Виктория», они разместили информацию профилактической направленности: «Не оставляйте детей одних!» на сковородках изготавливаемых данным предприятием.

Остается надеется, что, приобретя товар с «весточкой» от спасателей, родители лишний раз задумаются о безопасности своих детей. Ведь только за текущий период 2021 года от пожаров и его опасных факторов на территории республики погибло 4 ребенка.

Уважаемые родители, МЧС напоминает храните спички, зажигалки в недоступных для детей местах и не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами. Объясняйте ребенку, что в случае возникновения пожара необходимо выбегать на улицу и ни в коем случае не прятаться.