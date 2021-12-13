15 декабря сотрудники Госавтоинспекции во всех учреждениях профессионального образования Брестчины проведут Единый день знаний Правил дорожного движения под девизом «Безопасные зимние каникулы!».

По словам начальника отделения ГАИ РОВД Лунинецкого райисполкома Сергея Антоновича, посещая учреждения образования, правоохранители напомнят учащимися Правила дорожного движения, вместе разберут дорожные ситуации, ответят на вопросы и продемонстрируют профилактические фильмы, а также в интерактивной форме проведут занятия по правилам безопасного поведения на дороге в сложных погодных условиях.

Милиционеры обратят внимание несовершеннолетних на меры административной ответственности, которые предусматриваются в случае управления транспортным средством без водительского удостоверения. Кроме этого, инспекторы расскажут о необходимости соблюдения Правил дорожного движения в качестве пешеходов и важности использования световозвращающих элементов,

Главное правило поведения на дороге зимой — максимальное внимание и повышенная осторожность!

Зимой световой день значительно меньше, а в сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния до приближающегося транспорта. Поэтому в условиях недостаточной видимости следует быть предельно внимательными.

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое главное —удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное для перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.

В зимнюю пору на дорогах возможна гололедица, особенно вблизи пешеходных переходов (из-за частого торможения автомобилей). Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, переходить проезжую часть.