Бизнес по цене свободы затеяли два жителя Пинщины

Суд Лунинецкого района признал мужчин виновными в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

По словам старшего помощника прокурора Александра Коховца, ранее фигуранты уголовного дела никогда не имели конфликтов с законом, оба успели получить высшее образование. У одного из них есть семья, в которой подрастает ребенок. Да и с работой все было хорошо: один возглавлял отдел интернет-продаж в частном предприятии, второй работал врачом-стоматологом. Но сблизило земляков общее увлечение – наркотики. Причем, тот, что моложе, занимался хранением и продажей запрещенных веществ, а вот старший – предоставлял помещение для их употребления.

В тот день молодые люди встретились, чтобы расфасовать очередную партию «товара». Затем один из них отправился делать так называемые «закладки». На обратной дороге его задержали сотрудники милиции. У «бизнесмена» изъяли два мобильных телефона, а также провели обыск, во время которого нашли марихуану. Установлено, что в результате противоправной деятельности мужчина получил доход в сумме почти 4 тысячи 800 рублей. За незаконные приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере и незаконный их сбыт, совершенные группой лиц, молодой человек был приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет (с учетом того, что исполнил досудебное соглашение о сотрудничестве). Это время он проведет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. К тому же, ему придется выплатить штраф в размере 100 базовых величин – 2 тысячи 700 рублей.

Наказание, связанное с лишением свободы, но без штрафа, постигло и второго товарища. Ведь, заведомо зная о намерении друга, все же посодействовал и оказал помощь в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К тому же, предоставил кухню для употребления марихуаны, что квалифицировано еще по одной статье – 331 (ч. 1). В результате в колонии строгого режима он проведет 6 лет.