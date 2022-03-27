Благодарственное письмо областного Совета депутатов Надежде Лозицкой (Лунинецкий район)

На прошлой неделе в Бресте состоялся торжественный пленум областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, которому исполнилось 35 лет.

Участие в мероприятии приняли более 70 представителей ветеранского движения региона, среди которых была и председатель Лунинецкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Надежда Лозицкая. С ветеранского форума Надежда Петровна вернулась не с пустыми руками. Из рук заместителя председателя облисполкома Валентина Зайчука Надежна Петровна получила благодарственное письмо областного Совета депутатов и красивый букет.

Надежда Лозицкая возглавила ветеран-скую организацию 11 лет назад. Сейчас в ее рядах насчитывается более 15 тысяч человек, из них – 14 участников Великой Отечественной войны и 57 узников фашистских концлагерей.

Районный Совет ветеранов проводит огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, организует совместные акции и мероприятия с другими общественными объединениями. Словом, ветераны активно участвуют в жизни как Лунинецкого региона, так и страны в целом.

Елена Бань.

Фото газеты «Заря»