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Благодатный огонь от Гроба Господня 2 сентября пронесут по Лунинецкому району

ПРОГРАММА пребывания участников 28-й Международной научно-просветительской экспедиции «Дарога да святыняў» с Благодатным огнем от Гроба Господня в Лунинецком районе

2 сентября 2021 года

12.00 – 12.30Встреча участников экспедиции на границе Лунинецкого района, переезд в аг.Лунин
12.30-14.00

Работа мобильных просветительских групп Экспедиции:

– храм Святой Великомученицы Параскевы Пятницы (аг. Бостынь);

– ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» (аг. Вулька 1);

– ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца»

аг. Лунин
13.00-13.10Возложение цветов к Братской могиле советских воинов и партизан в аг. Лунин
13.10-14.00Духовно-просветительская конференция «Дарога да святыняў» в ГУО «Лунинская ясли-сад-средняя школа»
аг. Кожан-Городок
15.30-16.00

Торжественная встреча возле храма Святителя Николая Чудотворца:

– приветствие участников Экспедиции;

– ответное слово руководства Экспедиции, духовенства;

– передача Благодатного Огня на свечки прихожан;

– экскурсия по храму.

16.00-16.10Возложение цветов к памятнику советским воинам и партизанам
16.10-17.30Духовно-просветительская конференция «Дарога да святыняў» в Кожан-Городокской библиотеке-клубе, ознакомление с выставкой ГУК «Лунинецкая РЦБС»

 

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