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Благодатный огонь от Гроба Господня 2 сентября пронесут по Лунинецкому району
ПРОГРАММА пребывания участников 28-й Международной научно-просветительской экспедиции «Дарога да святыняў» с Благодатным огнем от Гроба Господня в Лунинецком районе
2 сентября 2021 года
|12.00 – 12.30
|Встреча участников экспедиции на границе Лунинецкого района, переезд в аг.Лунин
|12.30-14.00
Работа мобильных просветительских групп Экспедиции:
– храм Святой Великомученицы Параскевы Пятницы (аг. Бостынь);
– ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» (аг. Вулька 1);
– ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Лунинца»
|аг. Лунин
|13.00-13.10
|Возложение цветов к Братской могиле советских воинов и партизан в аг. Лунин
|13.10-14.00
|Духовно-просветительская конференция «Дарога да святыняў» в ГУО «Лунинская ясли-сад-средняя школа»
|аг. Кожан-Городок
|15.30-16.00
Торжественная встреча возле храма Святителя Николая Чудотворца:
– приветствие участников Экспедиции;
– ответное слово руководства Экспедиции, духовенства;
– передача Благодатного Огня на свечки прихожан;
– экскурсия по храму.
|16.00-16.10
|Возложение цветов к памятнику советским воинам и партизанам
|16.10-17.30
|Духовно-просветительская конференция «Дарога да святыняў» в Кожан-Городокской библиотеке-клубе, ознакомление с выставкой ГУК «Лунинецкая РЦБС»