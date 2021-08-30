Благодатный огонь от Гроба Господня 2 сентября пронесут по Лунинецкому району

ПРОГРАММА пребывания участников 28-й Международной научно-просветительской экспедиции «Дарога да святыняў» с Благодатным огнем от Гроба Господня в Лунинецком районе

2 сентября 2021 года