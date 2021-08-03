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Благотворительная акция “В школу с Добрым сердцем” стартовала на Лунинетчине

Организаторы ежегодной благотворительной акции – волонтёры Лунинецкого районного комитета ОО «БРСМ». Акция направлена на социальную помощь детским социально-педагогическим учреждениям, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году.

Каждый желающий может принести школьные принадлежности, одежду и другие вещи в районный комитет ОО «БРСМ» по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 1, каб. 521 или в магазин “Универмаг” (г. Лунинец, ул. Привокзальная, 2).

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 8-044-599-59-88 (первый секретарь), 8-044-572-89-84 (главный специалист).

 

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L N

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