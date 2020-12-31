Благотворительный проект «Наши дети» поддержали сотрудники Лунинецкого РОВД и КДН

В преддверии Нового года сотрудники Лунинецкого РОВД и КДН поздравили ребят, над которыми взяли шефство. Подарки получили мальчишки и девчонки из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С праздничным настроением, тёплыми пожеланиями и подарками заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Александр Яковец, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Вадим Коржаневич и заместитель комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Ольга Калугина навести семьи в Велуте. В доме семейного родители-воспитатели Нина и Анатолий Орехва сегодня на воспитании находится 5 детей. Гости поинтересовались успехами и интересами Василия, Игоря и Кирилла, которые учатся в местной школе, а также детсадовцев Сережи и Верочки. Родители ж рассказали, что ждут приезда тех, кто «выпорхнул» из семейного гнезда и продолжает работу и учебу в других городах республики. А также поделились мечтой – отправится всем вместе на отдых в санаторий…

В семье Кохович – обстановка совсем другая. Дети, увидев у ворот машину, раздетыми и с радостными криками выбежали на улицу. Их глаза светились, но были грустными одновременно. 8-летняя Юля и 13-летний Павел учатся в специализированной школе в Ганцевичах, но на праздники приехали домой. Очень рады были гостям 6-летняя Александра и и 11-летний Андрей. Отсутствовала только 7-летняя Вика, которая в тот момент была в школе.

В каждый дом правоохранители принесли сладости и мозаики с надеждой, что у подрастающего поколения «пазл жизни» сложится удачно.

– Благотворительная акция давно уже стала доброй традицией для сотрудников милиции, – рассказывает Александр Яковец. – Это наш долг – поддержать семьи, которым сейчас трудно, помочь воплотить мечты их детей в жизнь. Для каждого ребёнка подарок всегда особенный, ведь это, в первую очередь, вера в сказку и волшебство!