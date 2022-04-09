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Более 300 тысяч жителей Брестской области планируют поучаствовать в республиканском субботнике

09.04.2022
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Утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению 16 апреля республиканского субботника. Соответствующее постановление Совета Министров №208 от 5 апреля 2022 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале

Возглавит рабочую группу заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В ее состав войдут министры, председатели облисполкомов, председатель Национального статистического комитета, председатель Национальной государственной телерадиокомпании.

С учетом объявленного 2022-го Годом исторической памяти Совмин рекомендует республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям на добровольной основе провести 16 апреля республиканский субботник на рабочих местах либо озеленять, благоустраивать и приводить в надлежащее состояние объекты и территории населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан времен Великой Отечественной войны.

В Брестской области 16 апреля в республиканском субботнике ожидается участие более 300 тыс. жителей региона. Такая информация опубликована в Telegram-канале облисполкома.

В частности, руководство Брестского облисполкома будет заниматься благоустройством мемориала на месте массового уничтожения мирных жителей в деревне Борисовка Кобринского района.

Заработанные на субботнике деньги направят на капитальный ремонт с модернизацией и элементами реставрации мемориального комплекса «Хатынь».

«Участвуя в таких мероприятиях, мы делаем так, чтобы наш родной уголок, города и села были уютными и комфортными», — сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Он пригласил жителей региона присоединиться к экологической акции.

belta.by

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