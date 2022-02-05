Более 320 км дорог отремонтируют в Брестской области в этом году

В Брестской области в этом году планируют отремонтировать более 320 км местных и республиканских дорог, сообщил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству – начальник управления строительного комплекса, дорожного хозяйства, транспорта и связи облисполкома Геннадий Панасюк.

В регионе в прошлом году отремонтировали почти 370 км местных дорог, примерно на 80 км из них выполнено новое асфальтирование. В 2022-м намечено обновить более 212 км покрытия. Работы будут вестись за счет областного бюджета и средств дорожного фонда. Всего планируется направить около Br42 млн.

“В прошлом году километраж был больше. Связано это с тем, что в нынешнем году в большем объеме приступаем к ремонту мостов. Плюс смогли сэкономить и направить эти деньги на дополнительные объекты. Будем стараться сделать больше и в нынешнем году”, – пояснил Геннадий Панасюк. Также в прошлом году отремонтировали около 128 км и реконструировали 9 км республиканских дорог. В 2022-м планируют выполнить работы на 110 км.

В Брестской области сформировали серьезную программу по ремонту и реконструкции мостов. Например, в Лунинецком районе специалисты отремонтировали мост на дороге Дятловичи – Куповцы – Язвинки. Выполнено переустройство еще пяти малых мостов с расчетом на водопропускные трубы. Обновлено пять переездов через мелиоративные каналы. На республиканских дорогах выполнен капремонт четырех мостов и текущий ремонт – еще семи.

“В ведении ЖКХ есть шесть проблемных мостов, из них пять уже в работе. Завершается ремонт моста через Мухавец в Кобрине. Основной объем выполнили в прошлом году, пустили транспорт. Остались работы, которые не будут мешать движению, и наведение порядка. Разработана проектно-сметная документация для мостов в Жабинке и Давид-Городке. Их реконструкцию планируем завершить в этом году. Начата разработка документации на мост в Ивацевичах и путепровод на ул. 60 лет Октября в Пинске”, – рассказал собеседник.

Кроме того, в Брестской области на республиканских дорогах сейчас модернизируют три сооружения. Речь идет о мостах через Днепровско-Бугский канал возле Кобрина, через реку Ясельда в Пинском районе и путепроводе через железную дорогу в пригороде Бреста. Планируется также реконструкция мостов на трассе Р23 и М1 и текущий ремонт еще восьми сооружений.

На местных дорогах в планах капитально отремонтировать два моста в Ивацевичском и Каменецком районах. “Три моста, где позволяют гидрологические условия, обеспечивается водоток, переведут на трубы. Это более долговечная конструкция, требует меньших затрат на содержание, экономически более целесообразная. Такие работы будут проведены на дорогах в Пинском, Барановичском и Брестском районах”, – отметил Геннадий Панасюк. Мелиоводхоз по своей программе реконструирует пять мостов на мелиоративных каналах.

Параллельно специалисты занимаются разработкой проектно-сметной документации по шести объектам на следующий год. Всего за нынешнюю пятилетку в Брестской области на местных дорогах планируют обновить 25 мостов.

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