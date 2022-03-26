«Болотная станция» Часовые погоды из Лунинецкого района

Болотная станция Полесская филиала ГУ «Брестоблгидромет» — единственная в своём роде в Беларуси и расположена в агрогородке Полесский. Сегодня здесь работает 10 человек. Опытный и слаженный коллектив вот уже почти тридцать лет возглавляет Валерий Шанович, который начинал здесь свой трудовой путь в 1986 году, когда устроился работать инженером-гидрологом. История учреждения берет свое начало в далеком августе 1947 года, когда Гидрометслужбой БССР в тогда еще Пинской области была открыта болотная станция, перед которой стояли конкретные задачи – изучение водного и теплового режимов болот.

В настоящее время на станции проводятся метеорологические и актинометрические наблюдения на осушенном массиве. Специалисты отслеживают уровень вод в мелиоративных каналах и реке Бобрик, следят за испарениями из почвы и водной поверхности, мониторят окружающую среду, а также занимаются агрометеонаблюдениями. Словом, объем работ огромный, ведь все показания надо зафиксировать и проанализировать, а затем всю собранную информацию отправить в «Белгидрометеоцентр».

Около четверти века инженером-гидрологом на станции трудится Наталья Трухнова. В ее обязанности входит изучение водного баланса болота и реки Бобрик. В метеорологию она пришла случайно, да так здесь и осталась. Если кто-то считает, что профессия эта овеяна ореолом романтики, тот глубоко ошибается. Метеорологи всегда на своем рабочем посту, круглосуточно и в любую погоду, вне зависимости от времени года. Ведь не зря в народе их называют «часовыми погоды».

– Профессия очень интересная, – говорит Наталья Митрофановна, – хотя и далекая от романтики. В нашем деле надо иметь аналитический склад ума, быть скрупулезным, усидчивым, внимательным и очень пунктуальным, уметь работать с информацией.

Кстати, совсем недавно на станцию устроилась техником-метеорологом и сестра Натальи – Оксана Желудок.

За время работы инженер-гидролог провела тысячи всевозможных измерений. Каждый ее новый рабочий день не похож на предыдущий. Ведь природа настолько многогранна и непредсказуема, что изучить ее кажется невозможно. Да и Полесье за последнее время разительно изменилось – воды с осушением болот стало намного меньше. Существенно сказывается на состоянии поч-вы и недостаток влаги весной. Наталья Митрофановна вспоминает 2013 год, когда за многолетнюю историю ее наблюдений Бобрик вышел из берегов. А вот нынешняя весна сухая.

Ни разу не пожалела о том, что посвятила свою жизнь болотной станции Полесская и техник-метеоролог Тамара Малейчик. По специальности она – зоотехник, в свое время закончила Пинский сельскохозяйственный техникум. Тамара Васильевна на метеорологической станции все изучала самостоятельно и с помощью коллег. Сейчас часами может рассказывать про облака, какой формы они бывают и что в себе таят.

Святая святых станции – метеорологическая площадка, которая находится на болоте, в 8 километрах от административного помещения. Далеко видно, как в чистом поле одиноко стоит двухэтажное здание. А ведь здесь когда-то была непроходимая топь, которая распростиралась повсюду.

– Еще в детстве я помню здесь были болотные островки, рос березняк, – вспоминает начальник Валерий Шанович. – Сейчас везде сухо, в тапочках можно ходить.

Валерий Антонович показывает свои владения. На смотровой площадке расположено множество разнообразных приборов, с помощью которых можно следить за температурой воздуха и почвы, количеством осадков, направлением и скоростью ветра. Здесь же установлена автоматическая метеостанция. Мужчина переходит от одного прибора к другому, снимает показатели и что-то помечает в блокноте.

– Ночью температура была 3,8 градуса ниже нуля, – рассказывает начальник станции, – сейчас около трех тепла, ветер восточный, скорость 9,7. Такие показатели вполне нормальны для середины марта. Единственный минус: долгое отсутствие дождей. Наступило время сева, а почва сухая, не насыщена влагой. Осадков, к сожалению, пока не предвидится.

– Верят ли синоптики в народные приметы? – донимаю вопросами своего собеседника.

– Нет. Потому что в наше время они не работают, – улыбаясь, отмечает руководитель. – Климат изменился. Как видите, за ливневыми дождями может наступить затяжная засуха, что раньше для Полесья вообще не было характерным. В начале мая и в первых числах июня, когда взойдут всходы, обязательно ударят морозы.

Кстати, как отметил Валерий Антонович, самый холодный день за весь период метеонаблюдений на болотной станции был зафиксирован 31 января 1970 года – 37,8 0С, а самый жаркий – 11 августа 1992 года. Тогда столбик термометра поднялся почти до 36 градусов.

Метеорологи каждые три часа снимают показатели и отправляют их на обработку в Белгидромет.