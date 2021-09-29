Бригадира фермы в Лунинецком районе приговорили к исправработам за служебный подлог

В Лунинце огласили приговор по уголовному делу о служебном подлоге в организации АПК, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

На скамье подсудимых оказалась 37-летняя бригадир молочно-товарной фермы одного из сельхозпредприятий района. Уголовное дело в отношении нее возбудила районная прокуратура по итогам проверки соблюдения законодательства о сохранности поголовья КРС.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе и ноябре 2020 года на ферме пали две коровы. Бригадир скрыла эти факты, внеся заведомо ложные сведения в официальный документ. Свой мотив обвиняемая объяснила желанием избежать привлечения к материальной ответственности за непроизводительный падеж КРС.

Суд Лунинецкого района с учетом представленных гособвинителем доказательств признал женщину виновной по ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК. Ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 10%.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.